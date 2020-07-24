Taxa de transmissão do novo coronavírus está abaixo de 1 no ES

Uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social contribuem para a diminuição da taxa de transmissão do novo coronavírus

"Quando a taxa de transmissão média do Estado ficar bem menor que 1, haverá uma diminuição significativa de internações e, consequentemente, menos pacientes graves da Covid-19 e menos mortes. Por isso, é preciso reduzi-la ainda mais"

Para trazer informações ainda mais precisas sobre a pandemia, a Sesa dará início à quinta etapa do inquérito sorológico na próxima segunda-feira (27). A partir dos resultados, será possível calcular a nova taxa de transmissão do Estado, adiantou o secretário Nésio Fernandes.

Uma menor taxa de transmissão do novo coronavírus significa um ritmo mais lento de contágio e, consequentemente, também acarreta diminuição do número de novos casos. Isso porque com menos doentes, um número menor de pessoas precisaria de internação e a quantidade de novas mortes também apresentaria queda.