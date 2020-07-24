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Boa notícia

Taxa de transmissão do novo coronavírus está abaixo de 1 no ES

Na média, índice aponta diminuição da pandemia no Estado, mas o interior capixaba ainda apresenta crescimento no número de novos casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 16:21

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 16:21

Empresas terão que adotar máscaras no ambiente de trabalhomá
Uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social contribuem para a diminuição da taxa de transmissão do novo coronavírus Crédito: OrnaW/Pixabay
Espírito Santo conseguiu alcançar uma taxa de transmissão (RT) inferior a 1  o que significa que nem toda pessoa infectada pelo novo coronavírus está contaminando alguém. Em outras palavras, esse nível do índice relacionado à velocidade de contágio revela que a pandemia no Estado está diminuindo.
Taxa de transmissão do novo coronavírus está abaixo de 1 no ES
Apesar da informação positiva, revelada durante uma entrevista da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (24), é importante ressaltar que o RT é volátil e pode aumentar ou diminuir nas próximas semanas, dependendo da adoção das medidas de distanciamento social, por exemplo.

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Além disso, há diferenças ao longo do território capixaba. Embora na Grande Vitória a taxa de transmissão também está abaixo de 1; no interior, ela ainda está ligeiramente acima de 1. Ou seja, fora da Região Metropolitana, o número de novos casos segue crescendo, ainda que em ritmo mais lento.
"Quando a taxa de transmissão média do Estado ficar bem menor que 1, haverá uma diminuição significativa de internações e, consequentemente, menos pacientes graves da Covid-19 e menos mortes. Por isso, é preciso reduzi-la ainda mais"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo
Durante a entrevista, o subsecretário lembrou que o índice tem sido calculado por especialistas do Governo do Estado, do Instituto Jones dos Santos Neves e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)  e que há pequenas variações entre cada uma das análises.
Para trazer informações ainda mais precisas sobre a pandemia, a Sesa dará início à quinta etapa do inquérito sorológico na próxima segunda-feira (27). A partir dos resultados, será possível calcular a nova taxa de transmissão do Estado, adiantou o secretário Nésio Fernandes.

RT MENOR SIGNIFICA MENOS MORTES

Uma menor taxa de transmissão do novo coronavírus significa um ritmo mais lento de contágio e, consequentemente, também acarreta diminuição do número de novos casos. Isso porque com menos doentes, um número menor de pessoas precisaria de internação e a quantidade de novas mortes também apresentaria queda.
Por isso, o subsecretário Reblin defendeu que é necessário reduzi-la ainda mais, para que haja melhorias nos demais índices da pandemia. Se tivermos uma redução de casos no interior, podemos ter uma queda sustentada das mortes diárias de pacientes com a Covid-19 ao decorrer das próximas duas semanas, afirmou.

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