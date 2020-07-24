Aulas presenciais no ES não devem ser retomadas em agosto, diz Sesa

Suspensas pelo governo do Estado até o dia 31 deste mês por causa da pandemia do coronavírus, as aulas presenciais não devem ser retomadas em agosto. O tema foi comentado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin nesta sexta-feira (24).
A suspensão das aulas da rede pública estadual começou no dia 17 de março. Já as escolas particulares paralisaram suas atividades no dia 23 do mesmo mês. Desde o dia 14 de abril, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) transmite conteúdos educativos pela TV aberta no Espírito Santo, através do Programa Escolar. A rede escolar estadual conta com cerca de 210 mil alunos matriculados.
Para Reblin, antes da retomada das atividades escolares, é preciso observar uma redução da taxa de transmissão de coronavírus, uma queda acentuda do registro de novos casos e óbitos provocados pela Covid-19, além da necessidade de preparação de uma estrutura segura nos ambientes que vão receber os alunos.
"Para agosto, é muito improvável o retorno às aulas. E daí, no mês de agosto, com o conhecimento que teremos inquérito sorológico, vamos planejar em conjunto a definição das datas e sobre qual será o modelo de retorno. Talvez, primeiro aqueles alunos de mais idade e adultos, das universidades"
Nésio orienta que neste momento de enfrentamento à pandemia, as instituições de ensino incorporem tecnologias de ensino à distância e preparem planos pedagógicos para atividades remotas ou semi-presenciais.
"A decisão que será tomada a respeito do retorno das aulas será pactuada, construída e dialogada. A Sesa, principalmente por meio da sua subsecretaria de Vigilância em Saúde, tem participado de cotidianos e importantes debates com o setor da educação sobre o assunto"