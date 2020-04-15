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Nesta quarta (15)

Com fala de Casagrande, aulas via TV começam no Espírito Santo

Conteúdos são para toda a rede estadual de ensino. A transmissão é feita pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4 da TV aberta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 09:39

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 09:39

Aulas pela TV aberta, com conteúdo para estudantes da rede estadual de ensino, tiveram início nesta quarta-feira (15)
Aulas pela TV aberta, com conteúdo para estudantes da rede estadual de ensino, tiveram início nesta quarta-feira (15) Crédito: Reprodução
Com as aulas suspensas em todas as escolas da rede estadual de ensino, teve início na manhã desta quarta-feira (15) a transmissão dos conteúdos educativos pela TV aberta no Espírito Santo, através do programa EscoLAR. A primeira atividade foi aberta com uma fala do governador Renato Casagrande, explicando a importância da aplicação dos conteúdos para os cerca de 210 mil alunos matriculados em escolas da rede estadual.
Nas redes sociais, o governador já havia destacado o objetivo do programa, afirmando que o isolamento é necessário, mas a educação não pode parar.
"A educação é instrumento de proteção às pessoas. Por isso, lançamos o Programa EscoLAR. Garantir conteúdo e debate com os estudantes através da TV e aplicativo mantém a conexão escola, aluno e família. O isolamento é necessário, mas a educação não pode parar"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

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As aulas televisionadas não seguirão o currículo normal do ano, tendo foco na realização de atividades para os alunos não ficarem totalmente afastados dos conteúdos de aprendizagem durante o fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus. As aulas estão suspensas pelo menos até o dia 30 de abril.
As videoaulas foram disponibilizadas gratuitamente pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, onde já é realizada a transmissão por TV aberta desses conteúdos em função da distância entre cidades. A transmissão será feita pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4 da TV aberta.
Governador Renato Casagrande abre programação de aulas pela TV no ES
Governador Renato Casagrande abre programação de aulas pela TV no ES Crédito: Reprodução
Segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, toda a grade de programação das aulas está disponível no site do programa EscoLAR, que pode ser acessado no portal da própria Secretaria, no endereço www.sedu.es.gov.br. Lá, o aluno da rede pública vai encontrar os horários de transmissão nos canais e os conteúdos para cada turma.

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Ali, tem todas as informações sobre o programa. Inclusive, no menu, no item Grade de Programação da TV estão todas as informações por semana, com a programação de cada um dos canais, em todos os turnos, cada uma das matérias que vão ser transmitidas e qual o conteúdo dessa disciplina naquele dia e horário, explicou.

APLICATIVO

Além disso, um aplicativo estará disponível para que alunos e professores troquem informações sobre o conteúdo aplicado. O app EscoLAR terá acesso gratuito, mesmo para alunos que não possuem dados de internet móvel no celular.
Mesmo se a pessoa não tiver pacote de dados, o acesso ao aplicativo do EscoLAR vai estar disponível para os alunos e professores cadastrados na rede estadual de ensino, disse.

DIFICULDADES

Prometido para estar disponível nesta quarta-feira (15) em celulares do sistema Android, o aplicativo não estava sendo localizado pelos usuários. Diversas pessoas relataram, desde a manhã, dificuldades em encontrar o app nas plataformas de download nos smartphones. A reportagem também tentou localizar o app EscoLAR, mas não obteve sucesso.
Ao ser questionada, a Secretaria de Estado da Educação, em um primeiro momento, respondeu à reportagem, dizendo que o aplicativo estaria disponível nos próximos dias. Já no fim da manhã, corrigiu a resposta, dizendo que o aplicativo "está disponível e que o acesso patrocinado é que estará disponível na próxima semana".
A reportagem voltou a pesquisar pelo aplicativo e o localizou, buscando por EscoLAR Prodest. Dentro da plataforma, havia apenas algumas instruções em inglês e nenhum conteúdo publicado.

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Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, o secretário Vitor de Angelo informou que o aplicativo não é para aula e sim para uma interação entre os alunos e professores.
O aplicativo não é para aula. A aula é pela TV. O aplicativo é para interação entre professor e aluno, que pode envolver tanto em algum momento para tirar dúvidas quanto para o professor postar alguma atividade, eventualmente fazer alguma avaliação - não no sentido atribuir nota para aprovar ou reprovar - mas para fazer algum tipo de aferição da aprendizagem. Então, é mais para interação do que um instrumento para quiz ou tira-dúvidas, destacou.
A reportagem questionou como funcionará o Acesso Patrocinado, prometido para a próxima semana. No entanto, a secretaria informou apenas que Na próxima semana é o pacote de dados (App) que estará disponível.
VEJA COMO VAI FUNCIONAR

AULAS PELA TV

  • Onde assistir: Durante o período de suspensão das aulas presenciais, o conteúdo educacional será transmitido em três canais de TV aberta: 8.2, 8.3 e 8,4.
  • Quem deve assistir: Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.
  • Como sintonizar os canais: É necessário atualizar os canais abertos do seu aparelho de televisão. Os televisores, independes de marca, têm processos parecidos na busca de novos canais. Basta acessar o menu pelo controle remoto e procurar a opção que mais se assemelha à busca de canais. Conforme o aparelho, esta opção pode se chamar busca/sintonia automática, programação de canais ou sintonização de canais.
  • Exibição e cronograma: Clique aqui e veja o cronograma de aulas com horários de exibição.
  • Reprises: As aulas serão reprisadas no dia seguinte a exibição. As atividades de segunda serão repetidas na terça, nos mesmos horários. As de quarta na quinta e as de sexta no sábado. Os conteúdos também ficarão disponíveis no site www.sedu.es.gov.br/escolar.
  • Transmissão por canal: Cada um dos três canais terá a atividade voltada para uma série em um dos turnos, conforme a tabela de horários abaixo:
Cronograma de horários e aulas pela TV do programa
Cronograma de horários e aulas pela TV do programa "EscoLar" Crédito: Sedu

APLICATIVO "ESCOLAR"

  • Como baixar: Inicialmente o app "EscoLar" está disponível para aparelhos com sistema Android, na loja Google Play. Está em desenvolvimento ainda uma versão para IOS.
  • Como vai funcionar: Pelo aplicativo, professores poderão indicar atividades, tirar dúvidas e acompanhar a aprendizagem dos alunos através da ferramenta Google Sala de Aula.

Arquivos & Anexos

Cartilha Programa EscoLar: como vai funcionar, dúvidas e orientações

Tamanho do arquivo: 391kb
Baixar

ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO DE MUNICÍPIOS

  • Aplicativo: O app "EscoLar" será apenas para alunos da rede pública estadual, bem como a ferramenta Google Sala de Aula, que é uma parceria do Estado com o Google.
  • Videoaulas: Como as aulas na TV serão abertas, os municípios poderão usá-las também em suas redes de ensino, mas não há determinação para isso.

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