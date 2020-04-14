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Cestas básicas

Cadastro desatualizado dificulta entrega de doações para alunos do ES

Segundo a superintendência regional de Cachoeiro de Itapemirim, famílias que estão com cadastro desatualizado poderão buscar unidades escolares para informações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 17:02

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 17:02

Cesta básica
Cestas básicas são doadas para alunos das escolas públicas Crédito: Rafaela Frutoso
Os diretores das escolas estaduais do Sul do Estado estão com dificuldades de localizar as famílias dos alunos que têm direito a receber cestas básicas devido a falta de atualização dos cadastros. Por conta da pandemia do coronavírus, as aulas foram suspensas. Muitos alunos se alimentavam na escola e, para não prejudicá-los, as famílias foram beneficiadas com as doações de cestas básicas.
Segundo a Superintendente Regional de Educação, Celeida Chamão, a distribuição começou na semana passada, mas alguns diretores estão com dificuldades de falar com as famílias por causa da mudança de número de telefone ou de outros dados desatualizados no cadastro.
Cadastro desatualizado dificulta entrega de doações para alunos do ES
Nós começamos semana passada a entrega para as famílias do Cadastro Único e Bolsa Família. Nossos diretores estão buscando os vizinhos, tentando contato por Whatsapp. Estamos nos empenhando para que eles recebam a cesta básica. Já que o diretor não consegue contato, a família pode procurar a escola na parte da manhã, por telefone ou pessoalmente, e o diretor vai indicar o supermercado para buscar as cestas até dia 30 de abril, comentou a gestora.
A orientação é que as famílias façam contato com as escolas na parte da manhã. Diante de qualquer dificuldade, podem entrar em contato com a Superintendência de Educação pelo telefone (28) 3515-2710.

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A superintendência regional de Cachoeiro compreende 11 cidades que são: Vargem Alta, Marataízes, Itapemirim, Iconha, Rio Novo, Presidente Kennedy, Atílio Vivacqua, Castelo e Jerônimo Monteiro. Serão distribuídas 6.554 cestas básicas para os alunos com Bolsa Família e outras 5.463 famílias inscritas no Cadastro Único.

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