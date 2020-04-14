Pessoas se exercitam no calçadão de Camburi durante a pandemia de coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Muitas pessoas que seguem fazendo exercícios físicos no calçadão, ou mesmo nas ruas, justificam que fazem suas atividades respeitando a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Porém, um estudo feito por pesquisadores europeus mostra que essa distância pode não ser o suficiente, já que o novo coronavírus pode ser transmitido por até 10 metros durante exercícios.

É isso que explicou a cardiologista do esporte Renata Castro, no programa Combate ao Coronavírus, da TV Globo.

Fala-se muito da distância de segurança de um metro e meio, mas isso foi analisado considerando as pessoas conversando normalmente, sem nem precisar gritar, ou expirar com força. Quando a pessoa pratica um exercício físico, ela expira com mais força e as gotículas que transmitem a doença podem ir mais longe, chegando a 10 metros dependendo da força e direção do vento, explica.

Durante as caminhadas as gotículas viajam menos  cerca de 5 metros, segundo avaliou a simulação dos pesquisadores europeus. A especialista lembra que essas não são gotículas de suor  que, pelo que se sabe, não transmitem a Covid-19. São gotículas da nossa expiração, que fica muito mais forte quando praticamos exercícios, acrescenta.

DURANTE EXERCÍCIOS, PESSOAS TÊM DIFICULDADE EM CONTROLAR DISTÂNCIAS

Segundo Renata Castro, quando se está fazendo atividade física num ambiente aberto é muito difícil controlar a distância das demais pessoas que estão se exercitando. Até por conta disso, o indicado é que as atividades sejam feitas dentro de casa.