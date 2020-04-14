Médica do ES explica maior risco do novo coronavírus para diabéticos

Diabéticos devem fazer o teste de glicemia e informar ao médico se houver alteração no resultado Crédito: Shutterstock

A Covi-19, doença causada pelo novo coronavírus, tem preocupado muitos governos e profissionais da saúde. Em todo o mundo, quase 2 milhões de pessoas já se contaminaram  mais de 120 mil pessoas já morreram por causa da doença. Entre as pessoas que compõem o grupo de risco desta doença estão os diabéticos, e a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolodia no Espírito Santo (SBEM-ES), Queulla Garret, explica os perigos do vírus para essas pessoas.

De acordo com a presidente da SBEM-ES, dois fatores importantes aumentam o risco para os diabéticos.

O primeiro fator é que a diabetes deixa a glicose alta no sangue e isso, por si só, gera uma inflamação crônica. Então, o paciente já vem em um estado de inflamação ativa. O segundo fator é que o sistema imune do paciente com diabetes não é competente como deveria ser, então a resposta ao vírus é menor, explicou a médica em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (14).

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Assim, segundo Queulla Garret, se o paciente diabético contrai o coronavírus ele acaba tendo uma piora no quadro clínico. Essa piora acontece tanto para pacientes que têm o diabetes quanto para os que têm problemas cardiovasculares, por exemplo.

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SITUAÇÃO É MAIS GRAVE PARA QUEM TEM MAIS DE 60 ANOS

O diabetes agrava o risco das pessoas independente da idade que tenha, mas segundo a presidente da SBEM-ES, os riscos são ainda maiores para quem tem acima de 60 anos. Essas pessoas devem ficar em casa para garantir a segurança, a saúde. Aquele paciente mais jovem que tem diabetes também corre os mesmos riscos, mas pode sair de casa desde que seguindo as medidas protetivas, acrescentou.

De acordo com a médica, nesse período de pandemia é ainda mais importante os pacientes diabéticos manterem a dieta e os medicamentos regrados. Tem sempre que fazer a avaliação da glicemia. Se apresentar alteração é preciso avisar ao médico. Também é importante cuidar da alimentação e da atividade física, mesmo sem sair de casa, ressaltou a médica.