ES amplia testes para coronavírus ao receber 15 mil kits da Petrobras

Testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado foram doados pela Petrobras Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução

Petrobras entregou à Secretaria de Saúde do Espírito Santo um lote de 15 mil testagens para diagnóstico de Covid-19. Esses testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos EUA, anunciados em 24 de março.

Esses testes são do tipo RT-PCR, considerados "padrão ouro" pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus. Essa iniciativa integra um conjunto de ações da companhia no combate ao coronavírus.

No Twitter, o governador Renato Casagrande disse que o Lacen, laboratório de referência estadual, vai ampliar ainda mais sua capacidade de testagem após a doação.

A Petrobras já entregou ao Sistema Único de Saúde (SUS) mais de 300 mil testagens para diagnóstico de Covid-19. A previsão é que a Petrobras receba todas as 600 mil testagens que serão doadas ao SUS até o mês de maio.

TIPO DE TESTE

A Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa, ou RT-PCR, é um teste que identifica a cadeia de proteínas do genoma do vírus, a partir de amostras colhidas da narina e da garganta de pessoas com sintomas da doença ou que tiveram contato com elas. As amostras precisam ser analisadas em laboratórios que possuem equipamentos que estudam genomas, demandando de quatro a seis horas de processamento.