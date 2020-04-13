Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para mapa de risco

50 mil testes de coronavírus comprados pelo ES na China foram desviados

Governo comprou os testes para utilizar em nova estratégia de controle da pandemia, testando pessoas com e sem sintomas, para descobrir onde há muito risco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 20:23

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 20:23

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Carga de testes viria de fornecedor da China, mas não foi embarcada Crédito: Freepik
Um lote de 50 mil testes para coronavírus comprado pelo governo do Estado, para ser usado na estratégia de montar um mapa de risco no Espírito Santo, e que viria da China, foi desviado. O carregamento ainda não foi enviado e vai atrasar em cerca de uma semana, de acordo com o governador Renato Casagrande (PSB). A expectativa era de que esses testes tivessem chegado no Estado no último final de semana.
O governador citou este transtorno como um dos exemplos na disputa mundial que está ocorrendo para a compra de equipamentos e testes contra a Covid-19.
"Compramos 50 mil testes que vinham da China, que seriam embarcados para vir para o Espírito Santo, que chegariam no domingo (ontem), e a carga foi desviada para outro lugar. O fornecedor disse que foi força maior, por decisão superior à dele, essa carga foi para outra finalidade. Mas vejam como está uma disputa por respiradores, por equipamentos, e é uma preocupação".
Casagrande disse que a compra não foi perdida, e que o novo prazo dado pelo fornecedor foi de 7 dias. Nesta segunda-feira (13), o Estado fez 88 testes, e 33 deram positivo. Além disso, mais duas mortes também foram registradas. Ele também voltou a admitir que o número de respiradores que há no Estado ainda não é o suficiente para enfrentarmos a pandemia.

Veja Também

Governo federal vai enviar 18,2 mil testes de coronavírus ao ES

12 unidades sentinelas fazem testes e mapeiam o coronavírus no ES

"Na 1ª semana de abril, o número de pessoas internadas no hospital Jayme dos Santos Neves era a mesma quantidade de todo o mês de março. O número de respiradores ainda não é suficiente, porque tem as outras enfermidades, que continuam. É preciso que a gente compre mais. Buscamos onde tem, não está fácil encontrar. Nossa realidade é melhor do que a grande maioria dos Estados, mas ainda é insuficiente", afirmou.
Segundo o governador, além das tentativas da compra dos respiradores para chegar a abertura de 400 leitos até julho, o governo fez parcerias com as universidades e Instituto Federal para fazer manutenção em respiradores que estão parados em todos os hospitais (próprios, filantrópicos, privados).

COMO VAI SER O MAPA DE RISCO

Na última semana, o governador explicou que com esta compra de 50 mil testes, seriam testadas pessoas com sintomas de virose ou pessoas assintomáticas, com a estratégia de testar muito para montar um mapa de risco no Espírito Santo, que possa ser acessado via site do governo, com registros de macrorregiões, municípios e até bairros.
"Vamos medir se há risco leve, moderado, severo ou extremo de cada local, até por bairros, onde podemos tomar mais cuidados e fazer ações mais precisas. Porém, para termos esse mapa, precisamos de mais dados. É necessário testar para saber se o coronavírus está presente no local. A metodologia está pronta e bem feita para projetar o mapa e os leitos hospitalares que serão necessários", explicou o governador.

Veja Também

Respiradores: uma dor de cabeça para o governo do ES

ES ainda não tem respiradores suficientes para enfrentar coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados