12 unidades sentinelas fazem testes e mapeiam o coronavírus no ES

A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) informou, na noite desta segunda-feira (6), que está utilizando 12 unidades sentinelas de saúde que já existem no Espírito Santo para o monitoramento da Covid-19. Atualmente, essas unidades sentinelas fazem a coleta de material para a identificação de vírus respiratórios que circulam no Brasil, e norteiam atualizações de dados para as campanhas de vacinação contra influenza, que é o vírus da gripe, por exemplo.
A coleta do material é feita como em qualquer paciente que seja considerado suspeito para o coronavírus. Em seguida a amostra é encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen). A ideia é que o trabalho possa proporcionar um panorama maior da disseminação do coronavírus no Estado por amostragem.
De acordo com a Sesa, essas unidades que auxiliarão no combate ao coronavírus estão localizadas em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Cariacica, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Aracruz, Colatina, Linhares, Barra de São Francisco e São Mateus. A localização exata delas não será divulgada para não comprometer a pesquisa que deve ser aleatória.