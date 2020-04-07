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Covid-19

12 unidades sentinelas fazem testes e mapeiam o coronavírus no ES

Ao todo 12 municípios contarão com as unidades sentinelas. O governo visa ter um panorama maior sobre a disseminação do coronavírus no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 21:34

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 21:34

kit de diagnóstico para coronavírus
kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) informou, na noite desta segunda-feira (6), que está utilizando 12 unidades sentinelas de saúde que já existem no Espírito Santo para o monitoramento da Covid-19. Atualmente, essas unidades sentinelas fazem a coleta de material para a identificação de vírus respiratórios que circulam no Brasil, e norteiam atualizações de dados para as campanhas de vacinação contra influenza, que é o vírus da gripe, por exemplo.
A coleta do material é feita como em qualquer paciente que seja considerado suspeito para o coronavírus. Em seguida a amostra é encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen). A ideia é que o trabalho possa proporcionar um panorama maior da disseminação do coronavírus no Estado por amostragem.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
De acordo com a Sesa, essas unidades que auxiliarão no combate ao coronavírus estão localizadas em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Cariacica, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Aracruz, Colatina, Linhares, Barra de São Francisco e São Mateus. A localização exata delas não será divulgada para não comprometer a pesquisa que deve ser aleatória.

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