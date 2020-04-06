Coronavírus: alunos da rede pública do ES podem ter aulas pela TV

Sala de aula vazia Crédito: Divulgação

Secretaria de Estado da Educação decidiu que os alunos da rede pública do Estado vão ter aulas pela televisão por conta da pandemia do novo coronavírus . O projeto ainda não tem um calendário definido, mas será desenvolvido com base em um modelo já realizado pelo governo do Amazonas. O canal de TV aberta em que as aulas serão veicular ainda está em estudo.

A informação foi passada pelo Secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo, em uma entrevista ao vivo ao jornalista Fábio Botacin, no CBN Cotidiano desta segunda-feira (06).

De acordo com o Secretário, a transição total para o modelo digital no período da pandemia irá se concretizar apenas quando houver segurança total tanto dos alunos, quanto dos professores no que diz respeito a adaptação da nova rotina digital. "Viramos a chave praticamente do dia para a noite e isso precisa ser encaminhado com muita segurança, porque ninguém fomenta uma cultura digital da noite pro dia", disse.

De Angelo ainda citou o aplicativo Sedu Digital para exemplificar o fato de que os docentes e os alunos já tem uma certa familiaridade com a nova cultura digital. "Temos um programa chamado Sedu Digital há muito tempo, então isso não é estranho para nossos alunos e professores, temos essa cultura bem assimilada. Para os outros professores, que por algum motivo não estavam inseridos neste contexto, iniciamos conversas com os superintendentes para que eles se adaptem à essa nova cultura, afirmou.

O Secretário garantiu que todas as séries serão beneficiadas sem prejuízo, de forma que o conteúdo será encaixado na grade para que todos os alunos tenham seus currículos cumpridos. "Haverá horários específicos para cada uma das séries da educação básica. Não temos como garantir que o aluno terá o mesmo horário que tem na aula presencial, por razões de logística, mas o horário será fixo e segmentado por ano".

REFERÊNCIA

O sistema de ensino digital do Amazonas foi citado como referência pelo secretário Vitor de Angelo. Ele citou a força que o sistema possui no estado do Norte e disse que é reconhecido no Brasil inteiro como uma referência no ensino digital. "Esse centro de mídia existe no Amazonas e sempre foi algo muito forte, porque pelas características geográficas, chegar às escolas sempre foi difícil lá. É algo realmente muito bem feito e, com o fechamento das escolas, eles passaram a transmitir o conteúdo pela televisão", elogiou.