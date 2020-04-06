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Coronavírus

Vendas em supermercados sobem 15,8% em fevereiro

Abras diz que desde 2012 as vendas não eram tão boas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 17:00

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 17:00

Vendas em supermercados sobem 15,8% em fevereiro
Vendas em supermercados sobem 15,8% em fevereiro Crédito: EBC
As vendas nos supermercados brasileiros aumentaram 15,8% em fevereiro em comparação ao mesmo mês do ano passado. O resultado já está deflacionado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em relação a janeiro, a alta foi de 4,61%. No acumulado do ano até fevereiro, comparado ao mesmo período do ano passado, o setor registrou alta de 10,35%. Os dados, divulgados hoje (6), são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
O autosserviço [vendas em supermercados] iniciou 2020 com um dos maiores resultados dos últimos 9 anos, 5,11%, e em fevereiro continuou bem positivo, registrando 4,61% de crescimento. Desde 2012 que não registrávamos um número tão bom para o mês. O resultado também foi influenciado pelo carnaval, que em 2019 foi no início de março, destacou o presidente da Abras, João Sanzovo Neto.

CORONAVÍRUS

O setor supermercadista ainda não tem um balanço sobre o aumento das vendas após o início das quarentenas no país. De acordo com a Abras, o mês de março foi atípico, com número de clientes acima da média entre 14 e 21 de março. O movimento nos supermercados, no entanto, tem se normalizado, segundo a entidade.
O crescimento no número de casos da doença e o isolamento social orientado pelo Ministério da Saúde e seguido por governadores de diversos estados impulsionou a população nas compras de abastecimento. Recebemos um número de clientes acima da média de 14 a 21 de março. A maioria com o objetivo de estocar comidas para ficar mais tempo em casa. Isso deverá refletir nos resultados do mês, que serão divulgados no Índice Nacional de Vendas de abril, ressaltou Sanzovo.
Segundo a Abras, com exceção de alguns produtos específicos, como o álcool gel, os supermercados têm se mantido abastecidos.
Com informações da Agência Brasil

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