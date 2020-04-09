Coronavírus: Governo do ES quer fazer testes em pessoas assintomáticas

Governador Renato Casagrande em live no Facebook Crédito: Reprodução

"Quando chegar nossa compra da China, vamos aumentar os números de testes, inclusive para pessoas com sintomas de virose ou pessoas assintomáticas. Nossa estratégia é testar muito para montarmos um mapa de risco no Espírito Santo", explicou Casagrande. O objetivo é criar um mapa do estado que possa ser acessado via site do governo, com registros de macrorregiões, municípios e até bairros.

"Vamos medir se há risco leve, moderado, severo ou extremo de cada local, até por bairros, onde podemos tomar mais cuidados e fazer ações mais precisas. Porém, para termos esse mapa, precisamos de mais dados. É necessário testar para saber se o coronavírus está presente no local. A metodologia está pronta e bem feita para projetar o mapa e os leitos hospitalares que serão necessários", explicou o governador.

Somente nesta quarta-feira (09) foram realizados 221 testes no Laboratório Central do Estado (Lacen). "Foram testadas todas as amostras que tínhamos, temos estrutura, o Lacen funciona de segunda-feira a sábado, não para. Hoje (09) a geladeira de amostras do Lacen está vazia, mas precisamos de mais kits para testar mais pessoas, só sem sintomas nenhum", enfatizou Casagrande.

De acordo com dados passados pelo governador, o Espírito Santo realiza uma média de 581 testes por milhão de habitante, o que seria mais que o dobro da média do Brasil, que é de 281 testes por milhão de habitantes.