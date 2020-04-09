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Covid-19

Coronavírus: Governo do ES quer fazer testes em pessoas assintomáticas

Renato Casagrande disse que, assim que chegar o lote de 50 mil kits para exames vindos da China, pessoas com sintomas de gripe ou sem sintomas passarão por exames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 21:01

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 21:01

Governador Renato Casagrande em live no Facebook
Governador Renato Casagrande em live no Facebook Crédito: Reprodução
O governo estadual pretende ampliar a testagem para detectar o novo coronavírus no Espírito Santo. A ideia é continuar testando os pacientes que apresentam os sintomas gripais e também pessoas assintomáticas. Assim, será possível fazer projeções que permitam melhorar a estratégia do Estado para o tratamento de casos graves. Os exames devem começar em, no máximo, três dias, quando está prevista a chegada do lote de 50 mil kits de testes comprados da China. A informação foi passada pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta quarta-feira (09), em entrevista coletiva.
 "Quando chegar nossa compra da China, vamos aumentar os números de testes, inclusive para pessoas com sintomas de virose   ou pessoas assintomáticas. Nossa estratégia é testar muito para montarmos um mapa de risco no Espírito Santo", explicou Casagrande. O objetivo é criar um mapa do estado que possa ser acessado via site do governo, com registros de macrorregiões, municípios e até bairros.
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"Vamos medir se há risco leve, moderado, severo ou extremo de cada local,  até por bairros, onde podemos tomar mais cuidados e fazer ações mais precisas. Porém,  para termos esse mapa, precisamos de mais dados. É necessário testar para saber se o coronavírus está presente no local. A metodologia está pronta e bem feita para projetar o mapa e os leitos hospitalares que serão necessários", explicou o governador. 

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Somente nesta quarta-feira (09) foram realizados 221 testes no Laboratório Central do Estado (Lacen). "Foram testadas todas as amostras que tínhamos, temos estrutura, o Lacen funciona de segunda-feira a sábado, não para.  Hoje (09) a geladeira de amostras do Lacen está vazia, mas precisamos de mais kits para testar mais pessoas, só sem sintomas nenhum", enfatizou Casagrande. 
De acordo com dados passados pelo governador, o Espírito Santo realiza uma média de 581 testes por milhão de habitante, o que seria mais que o dobro da média do Brasil, que é de 281 testes por milhão de habitantes. 
Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou 46 novos casos positivos para a contaminação do novo coronavírus,  o maior número registrado em um dia desde o início da pandemia.  Ao todo, são 273 casos confirmados de infectados e seis mortes confirmadas pela doença Covid-19. Três óbitos seguem em investigação. 

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