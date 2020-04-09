Coronavírus: Governo do ES quer fazer testes em pessoas assintomáticas

O governo estadual pretende ampliar a testagem para detectar o novo coronavírus no Espírito Santo. A ideia é continuar testando os pacientes que apresentam os sintomas gripais e também pessoas assintomáticas. Assim, será possível fazer projeções que permitam melhorar a estratégia do Estado para o tratamento de casos graves. Os exames devem começar em, no máximo, três dias, quando está prevista a chegada do lote de 50 mil kits de testes comprados da China. A informação foi passada pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta quarta-feira (09), em entrevista coletiva.
"Quando chegar nossa compra da China, vamos aumentar os números de testes, inclusive para pessoas com sintomas de virose ou pessoas assintomáticas. Nossa estratégia é testar muito para montarmos um mapa de risco no Espírito Santo", explicou Casagrande. O objetivo é criar um mapa do estado que possa ser acessado via site do governo, com registros de macrorregiões, municípios e até bairros.
"Vamos medir se há risco leve, moderado, severo ou extremo de cada local, até por bairros, onde podemos tomar mais cuidados e fazer ações mais precisas. Porém, para termos esse mapa, precisamos de mais dados. É necessário testar para saber se o coronavírus está presente no local. A metodologia está pronta e bem feita para projetar o mapa e os leitos hospitalares que serão necessários", explicou o governador.
Somente nesta quarta-feira (09) foram realizados 221 testes no Laboratório Central do Estado (Lacen). "Foram testadas todas as amostras que tínhamos, temos estrutura, o Lacen funciona de segunda-feira a sábado, não para. Hoje (09) a geladeira de amostras do Lacen está vazia, mas precisamos de mais kits para testar mais pessoas, só sem sintomas nenhum", enfatizou Casagrande.
De acordo com dados passados pelo governador, o Espírito Santo realiza uma média de 581 testes por milhão de habitante, o que seria mais que o dobro da média do Brasil, que é de 281 testes por milhão de habitantes.
Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou 46 novos casos positivos para a contaminação do novo coronavírus, o maior número registrado em um dia desde o início da pandemia. Ao todo, são 273 casos confirmados de infectados e seis mortes confirmadas pela doença Covid-19. Três óbitos seguem em investigação.