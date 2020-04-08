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Coronavírus

Bombeiros alertam para risco de queimaduras com álcool em gel

Auxílio no processo de higiene, o álcool em gel tem sido muito consumido na tentativa de evitar a contaminação pelo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 09:00

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 09:00

Álcool gel: se falsificado, não use; se legalizado, use com cuidado
Álcool gel: se falsificado, não use; se legalizado, use com cuidado Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
Desde os primeiros registros de pacientes infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo, houve uma correria desenfreada por álcool em gel. Porém, o produto é altamente inflamável, segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros. Ele ainda dá dicas de segurança sobe o  uso do produto.
A primeira regra é que dentro de casa não se usa álcool em gel. Dentro de casa é água e sabão. O álcool em gel é para ser usado na rua, quando não se tem uma pia disponível para lavar as mãos. Deve-se levar um frasco pequeno. O produto não seca rapidamente da pele, enfatiza.
Outra preocupação do Corpo de Bombeiros é sobre o armazenamento do álcool em gel. Dentro de casa, não é recomendado deixar o álcool em gel exposto, em especial por causa das crianças e os riscos de acidente.
A pele úmida de álcool em gel pode sim queimar se houver contato com o fogo. As chamas são transparentes, por isso pode ser que a pessoa não perceba que está queimando. Temos que entender que é um material infamável, deve ficar longe de qualquer lugar que aquece, não pode ficar dentro do carro. Deve ser guardado dentro de um armário com porta e em ambientes mais elevados, detalhou.

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Em caso de acidente, ele orienta que o ferido deve colocar um pano molhado com água e procurar um serviço de pronto atendimento de saúde, pois queimaduras com álcool em gel são pelo menos de segundo grau de gravidade. A pessoa vai ter que procurar um hospital, onde pode contrair o coronavírus que ela mesma queria evitar, além de poder ter um quadro de infecção, enfatiza Borges.
O tenente-coronel também orienta como deve ser o procedimento para sair e entrar em casa. A prioridade é que você saia com roupas de mangas compridas, para que menos partes da pele fiquem expostas, e de preferência com máscara. Quando chegar em casa vai retirar a roupa e coloca-la dentro de uma sacola e fechar. Se você puder estender em um varal por 24 horas, o vírus morre, explicou. Em seguida a pessoa deve tomar banho com sabonete ou sabão, inclusive usar no cabelo, e só depois passar shampoo. A maior parte dos shampoos tem PH neutro, ou seja, não retira o vírus, completou.

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