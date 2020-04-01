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Renata Rasseli

Coronavírus: empresa do ES doa 35 mil de litros de álcool ao Governo

A União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica) entregou a doação, que será destinada  hospitais, Centros Regionais de Especialidades e Farmácias Cidadãs do Estado

Públicado em 

01 abr 2020 às 11:05
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica) doa 35 mil litros de álcool 70
União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica) doa 35 mil litros de álcool 70 Crédito: Divulgação
A Secretaria da Saúde (Sesa) começou a receber doações de álcool que já estão sendo destinadas às unidades estaduais como hospitais, Centros Regionais de Especialidades, Farmácias Cidadãs Estaduais, além de hospitais filantrópicos, órgãos públicos estaduais e municípios. O material doado será empregado no combate ao novo coronavírus no Espírito Santo. A primeira doação recebida é de aproximadamente 35 mil litros de álcool 70, da União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica). A empresa capixaba Penedo realizou o envasamento do produto que já está sendo distribuído.
Ainda esta semana, mais 44.630 mil litros de álcool anidro 96% doados pela Usina Alcon serão transformados em álcool 70, líquido e em gel. Com empresa já contratada para a transformação, a também capixaba Ervas Naturais, o subsecretário de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Rafael Grossi, informou que serão disponibilizados 44.200 mil litros para álcool 70 em gel e 14 mil álcool 70 líquido.
O subsecretário destacou a postura das empresas em ajudar a sociedade. “A solidariedade das empresas diante da situação que todo país enfrenta, em meio ao combate do novo coronavírus, é uma postura positiva”.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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