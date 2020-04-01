Coronavírus: empresa do ES doa 35 mil de litros de álcool ao Governo

União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica) doa 35 mil litros de álcool 70 Crédito: Divulgação

A Secretaria da Saúde (Sesa) começou a receber doações de álcool que já estão sendo destinadas às unidades estaduais como hospitais, Centros Regionais de Especialidades, Farmácias Cidadãs Estaduais, além de hospitais filantrópicos, órgãos públicos estaduais e municípios. O material doado será empregado no combate ao novo coronavírus no Espírito Santo. A primeira doação recebida é de aproximadamente 35 mil litros de álcool 70, da União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica). A empresa capixaba Penedo realizou o envasamento do produto que já está sendo distribuído.

Ainda esta semana, mais 44.630 mil litros de álcool anidro 96% doados pela Usina Alcon serão transformados em álcool 70, líquido e em gel. Com empresa já contratada para a transformação, a também capixaba Ervas Naturais, o subsecretário de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Rafael Grossi, informou que serão disponibilizados 44.200 mil litros para álcool 70 em gel e 14 mil álcool 70 líquido.