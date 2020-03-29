Coronavírus: livro virtual permite viajar pelo ES sem sair de casa

Festa da Penha é destaque no livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo

Publicado no final do ano passado, e praticamente já esgotado, o livro dos fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, e do arquiteto e urbanista Tarcísio Bahia de Andrade apresenta aos seus leitores uma visão atual do ES por meio de fotografias organizadas em verbetes contendo informação sobre cada tema abordado.