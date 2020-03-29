Coronavírus: livro virtual permite viajar pelo ES sem sair de casa

Pensando nesse momento em que os capixabas estão recolhidos em casa devido à pandemia do coronavírus, sem podermos sair pelo mundo para viajar e desbravar lugares como é o Espírito Santo, os autores do livro “Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo” decidiram lançar a versão online para que todos pudessem conhecer o território capixaba um pouco melhor, e que pode ser acessado neste link
Publicado no final do ano passado, e praticamente já esgotado, o livro dos fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, e do arquiteto e urbanista Tarcísio Bahia de Andrade apresenta aos seus leitores uma visão atual do ES por meio de fotografias organizadas em verbetes contendo informação sobre cada tema abordado.