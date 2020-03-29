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Renata Rasseli

Coronavírus: livro virtual permite viajar pelo ES sem sair de casa

Autores do livro “Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo” decidiram lançar a versão online

Publicado em 29 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo
Festa da Penha é destaque no  livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo Crédito: Mosaico Imagem
Pensando nesse momento em que os capixabas estão recolhidos em casa devido à pandemia do coronavírus, sem podermos sair pelo mundo para viajar e desbravar lugares como é o Espírito Santo, os autores do livro “Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo” decidiram lançar a versão online para que todos pudessem conhecer o território capixaba um pouco melhor, e que pode ser acessado neste link
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo Crédito: Mosaico Imagem
Publicado no final do ano passado, e praticamente já esgotado, o livro dos fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, e do arquiteto e urbanista Tarcísio Bahia de Andrade apresenta aos seus leitores uma visão atual do ES por meio de fotografias organizadas em verbetes contendo informação sobre cada tema abordado.
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo Crédito: Mosaico Imagem
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo Crédito: Mosaico Imagem
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo Crédito: Mosaico Imagem

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Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo
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Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo Crédito: Mosaico Imagem
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo
Imagens do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo Crédito: Mosaico Imagem

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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