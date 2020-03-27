Nésio Fernandes, secretário da Saúde do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

passe de 100 até a próxima segunda-feira. O Espírito Santo tem , segundo o último boletim divulgado pela Sesa nesta quinta-feira (26). O número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo deve aumentar consideravelmente a partir desta sexta-feira (27). Isso porque o Laboratório Central (Lacen), responsável pelos testes que confirmam a doença, vai ter uma capacidade maior de exames a partir de hoje - de 50 para 250. Com isso, a estimativa do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, é de que o número de casospasse de 100até a próxima segunda-feira. O Espírito Santo tem 48 casos confirmados segundo o último boletim divulgado pela Sesa nesta quinta-feira (26).

Your browser does not support the audio element. ES deve registrar 100 casos de coronavírus até segunda, diz secretário da Saúde

"Temos mantido uma proporção de que a cada 11 casos suspeitos testados, um é confirmado. Nessa proporção, nós podemos afirmar com segurança que a situação do nosso Estado e no Brasil é muito grave, muito séria. Nós vamos chegar a mais de 100 casos nas próximas horas no Espírito Santo", diz o secretário.

Ao ser questionado pela reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta, se o número de casos confirmados passaria dos 100 nas próximas horas, Fernandes afirmou que é mais seguro dizer que até segunda-feira o Estado chegará a esse número.

"Se eu testar 250 hoje e 250 amanhã, tenho possivelmente mais 50 casos. Segunda-feira a gente chega a 100 casos" Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do ES

Mesmo sem a confirmação, o secretário afirma que, virtualmente, o Espírito Santo já tem mais de 100 casos da doença. Nésio justifica o dado com a média de casos já registrados até o momento, considerando o número de suspeitas registradas.

Do ponto de vista estatístico, é possível afirmar que virtualmente o Estado do Espírito Santo já possui mais de 100 casos de coronavírus. Nós temos um conjunto grande de pacientes notificados que reúnem critérios de notificação. E, mantendo a proporção de 10 a 11 casos investigados para cada um caso confirmado, podemos afirmar, com muita segurança, que o Espírito Santo já possui, estatisticamente, uma quantidade muito maior de casos que ela já diagnosticado, explicou.

IMPORTÂNCIA DO ISOLAMENTO

Diante do cenário previsto, o secretário volta a reforçar a importância do isolamento. Ele utiliza como exemplo países que adotaram medidas mais flexíveis de circulação de pessoas, mas que depois precisaram retornar a ações mais restritivas devido ao rápido avanço da doença.

Não é possível neste momento tomar qualquer atitude de flexibilizar as medidas já tomadas, porque o Espírito Santo ainda não tem uma segurança estatística, uma segurança do comportamento da epidemia do vírus no Estado. E o mundo inteiro, que nesse estágio da epidemia tomou a decisão de flexibilizar, semanas depois teve que voltar atrás. Essa experiência é um comportamento já conhecido na pandemia em outros países do mundo. Então, precisamos aprender com a experiência de outros países e não repetir os erros que eles cometeram, completou.

400 TESTES POR DIA

Ainda de acordo com o secretário, o número de testes para coronavírus no Espírito Santo será ampliado ainda mais, com previsão de chegar a 400 por dia na próxima semana.