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Avanço

ES deve registrar 100 casos de coronavírus até segunda, diz secretário da Saúde

Aumento de confirmações vai se dar pelo número de testes realizados, que vão aumentar de 50 para 250 a partir desta sexta

Publicado em 27 de Março de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 09:12
Nésio Fernandes, secretário da Saúde do ES
Nésio Fernandes, secretário da Saúde do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo deve aumentar consideravelmente a partir desta sexta-feira (27). Isso porque o Laboratório Central (Lacen), responsável pelos testes que confirmam a doença, vai ter uma capacidade maior de exames a partir de hoje - de 50 para 250. Com isso, a estimativa do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, é de que  o número de casos passe de 100 até a próxima segunda-feira.  O Espírito Santo tem 48 casos confirmados, segundo o último boletim divulgado pela Sesa nesta quinta-feira (26).
ES deve registrar 100 casos de coronavírus até segunda, diz secretário da Saúde
"Temos mantido uma proporção de que a cada 11 casos suspeitos testados, um é confirmado. Nessa proporção, nós podemos afirmar com segurança que a situação do nosso Estado e no Brasil é muito grave, muito séria. Nós vamos chegar a mais de 100 casos nas próximas horas no Espírito Santo", diz o secretário. 
Ao ser questionado pela reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta, se o número de casos confirmados passaria dos 100 nas próximas horas, Fernandes afirmou que é mais seguro dizer que até segunda-feira o Estado chegará a esse número. 
"Se eu testar 250 hoje e 250 amanhã, tenho possivelmente mais 50 casos. Segunda-feira a gente chega a 100 casos"
Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do ES
Mesmo sem a confirmação, o secretário afirma que, virtualmente, o Espírito Santo já tem mais de 100 casos da doença. Nésio justifica o dado com a média de casos já registrados até o momento, considerando o número de suspeitas registradas.
Do ponto de vista estatístico, é possível afirmar que virtualmente o Estado do Espírito Santo já possui mais de 100 casos de coronavírus. Nós temos um conjunto grande de pacientes notificados que reúnem critérios de notificação. E, mantendo a proporção de 10 a 11 casos investigados para cada um caso confirmado, podemos afirmar, com muita segurança, que o Espírito Santo já possui, estatisticamente, uma quantidade muito maior de casos que ela já diagnosticado, explicou.

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"É preciso manter o isolamento social por três semanas", afirma  secretário

IMPORTÂNCIA DO ISOLAMENTO

Diante do cenário previsto, o secretário volta a reforçar a importância do isolamento. Ele utiliza como exemplo países que adotaram medidas mais flexíveis de circulação de pessoas, mas que depois precisaram retornar a ações mais restritivas devido ao rápido avanço da doença.
Não é possível neste momento tomar qualquer atitude de flexibilizar as medidas já tomadas, porque o Espírito Santo ainda não tem uma segurança estatística, uma segurança do comportamento da epidemia do vírus no Estado. E o mundo inteiro, que nesse estágio da epidemia tomou a decisão de flexibilizar, semanas depois teve que voltar atrás. Essa experiência é um comportamento já conhecido na pandemia em outros países do mundo. Então, precisamos aprender com a experiência de outros países e não repetir os erros que eles cometeram, completou.

400 TESTES POR DIA

Ainda de acordo com o secretário, o número de testes para coronavírus no Espírito Santo será ampliado ainda mais, com previsão de chegar a 400 por dia na próxima semana
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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