'É preciso manter o isolamento social por três semanas', afirma  secretário

Nésio Fernandes, secretário estadual da Saúde: "as pessoas precisam continuar em casa" Crédito: Divulgação/Sesa

Após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, em que criticou a quarentena para a população em geral, dia a dia percebe-se que mais pessoas estão circulando pelas ruas, contrariando as recomendações das autoridades na área, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) . O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, ratifica: "é preciso reforçar a consciência e não sair de casa; o isolamento social é por três semanas."

Questionado se o governo poderia adotar alguma nova medida para obrigar as pessoas a manter o isolamento social, Nésio Fernandes diz que as restrições já foram estabelecidas, ao longo da semana passada, e que a população precisa entender a necessidade de ficar recolhida para que, conforme as projeções da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o ritmo de crescimento da doença em território capixaba seja mais lento.

O secretário reconhece os impactos econômicos, mas ressalta que o governo também está atuando para minimizar os efeitos nessa área. O prazo para rever medidas que impuseram o isolamento social é o dia 4 de abril. "Não recuamos quando havia oito casos confirmados, como faríamos isso agora com quase 50?", questiona.

Desacelerar o processo de disseminação da doença é importante porque, se muitos casos surgem ao mesmo tempo, o sistema de saúde ficará sobrecarregado e não dará conta de atender todos os pacientes críticos. Embora o índice de agravamento da Covid-19 seja pequeno, em torno de 5% dos infectados, um grande volume de pessoas nessas condições simultaneamente pode comprometer a assistência.