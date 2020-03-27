Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

'Isolamento é estratégia', diz Casagrande em pronunciamento

Governador do Espírito Santo fez discurso em redes de televisão explicando a manutenção das medidas restritivas e a necessidade de isolamento social

Publicado em 26 de Março de 2020 às 21:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 21:19
Governador Renato Casagrande fez pronunciamento
Governador Renato Casagrande fez pronunciamento Crédito: Reprodução
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reafirmou, em pronunciamento oficial nas redes de televisão, na noite desta quinta-feira (26), que para o governo, o isolamento social é estratégia correta para o combate ao coronavírus, apesar das dúvidas geradas sobre a eficiência das medidas restritivas, por conta das últimas declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro
Ele frisou que o fechamento do comércio e a suspensão de outras atividades é decisão técnica, tomada por todos os países, para proteger as pessoas. "Quem não fez, ou retardou esse procedimento, está pagando com vidas essa conta. Por responsabilidade, não podemos pagar para ver", declarou o governador.
"O isolamento social mais intenso nesse período é estratégia correta para evitar o avanço do contágio, conhecer melhor o comportamento do vírus no nosso Estado, e ter tempo de preparar o sistema de saúde. Com esse planejamento, e a colaboração de todos, podemos gradativamente flexibilizar as medidas restritivas e caminharmos para a normalidade. Mas por enquanto, a recomendação permanece. Por favor, fiquem em casa", acrescentou.
Ele também pontuou da necessidade das aulas continuarem suspensas. "Embora o vírus não tenha efeito tão grande sobre os jovens, eles são vetores, e muitas vezes, assintomáticos. Precisamos proteger os professores, os servidores, e principalmente os pais e avós mais idosos".

Veja Também

Coronavírus: ao tentar imitar Trump, Bolsonaro acelera crise na economia

Coronavírus: até delegado do ES é alvo de golpe por WhatsApp

Economia do Espírito Santo fica estagnada em 2019

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados