'Isolamento é estratégia', diz Casagrande em pronunciamento

Governador Renato Casagrande fez pronunciamento Crédito: Reprodução

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reafirmou, em pronunciamento oficial nas redes de televisão, na noite desta quinta-feira (26), que para o governo, o isolamento social é estratégia correta para o combate ao coronavírus, apesar das dúvidas geradas sobre a eficiência das medidas restritivas, por conta das últimas declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro

Ele frisou que o fechamento do comércio e a suspensão de outras atividades é decisão técnica, tomada por todos os países, para proteger as pessoas. "Quem não fez, ou retardou esse procedimento, está pagando com vidas essa conta. Por responsabilidade, não podemos pagar para ver", declarou o governador.

"O isolamento social mais intenso nesse período é estratégia correta para evitar o avanço do contágio, conhecer melhor o comportamento do vírus no nosso Estado, e ter tempo de preparar o sistema de saúde. Com esse planejamento, e a colaboração de todos, podemos gradativamente flexibilizar as medidas restritivas e caminharmos para a normalidade. Mas por enquanto, a recomendação permanece. Por favor, fiquem em casa", acrescentou.