Coronavírus: até delegado do ES é alvo de golpe por WhatsApp

Delegado Breno Andrade. 06/03/2019 Crédito: Arquivo/AG

Nem mesmo o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) escapou da ação de estelionatários que estão aproveitando a quarentena contra a disseminação do coronavírus para aplicar golpes via WhatsApp . O delegado Breno Andrade recebeu uma mensagem onde era oferecido um suposto bônus extra de internet devido a pandemia. Ele não clicou no link, mas iniciou uma investigação sobre o caso.

De acordo com o delegado Breno Andrade, no início desta semana ele estava em casa quando recebeu uma mensagem via WhatsApp que dizia que, em função do coronavírus, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estava disponibilizando bônus de internet extra de 7 gigabytes.

"O DDD era 27, do Espírito Santo, o que foge do habitual, já que os casos que recebemos na delegacia desse tipo de crime envolvem números de outros estados. A pessoa não tinha foto e pedia que eu clicasse em um link para ter o suposto benefício. Identifiquei que era uma mensagem com fim de estelionato e obviamente não cliquei", conta.

DELEGADO INICIA INVESTIGAÇÃO

Mas apesar da tentativa, o golpista teve azar em escolher justo o número telefônico do titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) para tentar aplicar o estelionato. O delegado deu início às investigações para identificar e autuar o responsável pela propagação do conteúdo.

"Demandei os órgãos necessários, como o WhatsApp, o Ministério Público e o Judiciário, e estou aguardando as respostas para identificar a autoria. Possivelmente, se eu clicasse no link, poderia ser executado um vírus no meu aparelho, sequestrar meus dados para pedir resgate, clonar meu aparelho, ou até mesmo o link me levar para preencher um cadastro e roubar dados para fins ilícitos", explicou.

ORIENTAÇÃO É DESCONFIAR SEMPRE

O delegado completou que percebeu um aumento na tentativa de golpes durante a pandemia do coronavírus, muitos utilizando o nome da Covid-19. A orientação é sempre desconfiar de propostas e ter bom senso.