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  • Moradores de Vila Velha denunciam golpe em 'teste de coronavírus'
Prefeitura alerta

Moradores de Vila Velha denunciam golpe em 'teste de coronavírus'

O caso teria ocorrido em prédios de Vila Velha, onde, segundo populares, os integrantes de uma quadrilha se disfarçam de agentes da prefeitura; a Secretaria de Saúde do município informa que não há visitas sem agendamento prévio

Publicado em 19 de Março de 2020 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 19:54
Comunicado feito pela Secretaria de Saúde alerta população Crédito: Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha
Em meio a um crescimento dos casos confirmados e suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, moradores de Vila Velha denunciam supostas visitas de agentes da prefeitura, que segundo populares, entram nos prédios para realizar "teste de coronavírus". Diante do ocorrido, a prefeitura do município se manifestou dizendo que existem regras nos procedimentos feitos por seus funcionários e que não deve ser permitida a entrada de estranhos nas residências.
Moradores alertam para golpe de quadrilha que diz fazer "teste de coronavírus" Crédito: Reprodução
Segundo a nota emitida, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o alerta é para que a população se atente à forma como a abordagem é feita.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa

VEJA RECOMENDAÇÕES:

1. A Vigilância Epidemiológica, quando da necessidade de algum procedimento de rotina ou excepcional, agenda previamente a visita domiciliar dentro das regras legais do sigilo e privacidade;
2 - A Vigilância Sanitária não realiza visita de coleta de material ou monitoramento sobre esse tipo de procedimento;
3 - Diante de situação estranha, o munícipe ou responsáveis por condomínios e residências NÃO devem, em hipótese alguma, permitir a entrada e, imediatamente, acionar os órgãos policiais de segurança pública.

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