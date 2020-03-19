Coronavírus no ES: já são 13 casos confirmados no Estado

Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels

O Espírito Santo já tem 13 casos confirmados do novo coronavírus até o momento. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta quinta-feira (19). De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), 488 notificações suspeitas são investigadas.

Segundo a Sesa, o município de Vila Velha lidera o número de casos confirmados: são sete. Além disso, outros 45 são investigados. Em Vitória, são cinco pacientes com diagnósticos confirmados. Linhares, no Norte do Estado, tem um registro.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.