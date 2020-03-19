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Covid-19

Coronavírus no ES: já são 13 casos confirmados no Estado

A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande. O município de Vila Velha lidera  o número de casos

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:29
Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels
O Espírito Santo já tem 13 casos confirmados do novo coronavírus  até o momento. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta quinta-feira (19). De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE),  488 notificações suspeitas são investigadas. 
Segundo a Sesa, o município de Vila Velha lidera o número de casos confirmados: são sete. Além disso, outros  45 são investigados. Em Vitória, são cinco pacientes com diagnósticos confirmados. Linhares, no Norte do Estado, tem um registro. 
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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