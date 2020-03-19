Coronavírus no ES: já são 13 casos confirmados no Estado

O Espírito Santo já tem 13 casos confirmados do novo coronavírus até o momento. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta quinta-feira (19). De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), 488 notificações suspeitas são investigadas.
Segundo a Sesa, o município de Vila Velha lidera o número de casos confirmados: são sete. Além disso, outros 45 são investigados. Em Vitória, são cinco pacientes com diagnósticos confirmados. Linhares, no Norte do Estado, tem um registro.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.