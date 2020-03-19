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Crise da pandemia

Coronavírus: Casagrande vai restringir acesso a supermercados e bancos

No Twitter, governador ainda disse que a regulamentação vai impor regras para uso de espaços públicos de lazer e outros estabelecimentos comerciais

Publicado em 19 de Março de 2020 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 14:59
Governador do Espírito Santo Renato Casagrande vai limitar circulação de pessoas nas ruas Crédito: Hélio Filho/Secom
O governo do Estado vai criar critérios para o consumidor do Espírito Santo acessar estabelecimentos como supermercados, lojas, bancos e espaços públicos de lazer devido à pandemia do coronavírus. As informações foram divulgadas pelo governador Renato Casagrande, em seu Twitter, às 14h26 desta quinta-feira. 
Na última quarta, Casagrande já havia decidido pelo fechamento dos shoppings e também das academias. No caso dos centros de compras, a suspensão das atividades terá duração de 15 dias. Já as academias precisam permanecer 30 dias sem operar.
Apesar de ter divulgado que haveria regulamentação no acesso de supermercados,  Casagrande não anunciou medidas para estes estabelecimentos comerciantes durante coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira (19). Entre as regulamentações anunciadas, está a restrição de usuários a agências bancárias, que só poderão sacar dinheiro.

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CASOS NO ESTADO

Até a divulgação do último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), na noite de quarta-feira (18), o Espírito Santo possuía 11 casos confirmados de coronavírus.
Dos 11 casos confirmados, 10 deles estão na região metropolitana e um na região central. Apenas um foi identificado como transmissão local. Outros 372 casos seguem sendo investigados.

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