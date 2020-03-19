Coronavírus: Casagrande vai restringir acesso a supermercados e bancos

O governo do Estado vai criar critérios para o consumidor do Espírito Santo acessar estabelecimentos como supermercados, lojas, bancos e espaços públicos de lazer devido à pandemia do coronavírus. As informações foram divulgadas pelo governador Renato Casagrande, em seu Twitter, às 14h26 desta quinta-feira.
Na última quarta, Casagrande já havia decidido pelo fechamento dos shoppings e também das academias. No caso dos centros de compras, a suspensão das atividades terá duração de 15 dias. Já as academias precisam permanecer 30 dias sem operar.
Apesar de ter divulgado que haveria regulamentação no acesso de supermercados, Casagrande não anunciou medidas para estes estabelecimentos comerciantes durante coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira (19). Entre as regulamentações anunciadas, está a restrição de usuários a agências bancárias, que só poderão sacar dinheiro.
CASOS NO ESTADO
Até a divulgação do último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), na noite de quarta-feira (18), o Espírito Santo possuía 11 casos confirmados de coronavírus.
Dos 11 casos confirmados, 10 deles estão na região metropolitana e um na região central. Apenas um foi identificado como transmissão local. Outros 372 casos seguem sendo investigados.