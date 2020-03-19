Compra em supermercado pela internet chega a ser suspensa após grande demanda

Comunicado do Carone aos clientes sobre compras pela internet Crédito: Reprodução/Carone

Duas redes de supermercados capixabas que atuam com vendas on-line precisaram suspender ou remanejar as entregas de produtos devido à elevada demanda nos últimos dias por compras pela internet em função do avanço do coronavírus e dos cuidados recomendados pelas autoridades. Detalhe, a grande procura já aconteceu antes mesmo de o governo do Estado comunicar que os supermercados vão ter restrições de acesso.

O Carone divulgou comunicado informando que sua loja virtual atingiu capacidade de atendimento e que ficará temporariamente sem realizar o serviço. A coluna conversou com o diretor da rede, William Carone Junior, que contou que a procura pelo site cresceu nove vezes, o que inviabilizou as operações.

“Nós temos uma equipe que é responsável pela separação das mercadorias que são entregues em casa. Essas pessoas são treinadas, porque elas têm que saber separar os hortifrútis, os cortes das carnes, os queijos de modo a atender o perfil de cada cliente. E não temos como, neste momento, fazer uma grande mobilização de remanejar a equipe, porque além do treinamento que é necessário, nossas lojas também estão precisando dos profissionais para repor as prateleiras que estão sendo muito rapidamente esvaziadas”, explicou o empresário.

Ele ponderou que a previsão é retomar as entregas a partir do dia 25 de março, na próxima quarta-feira. Sobre o grande movimento nas lojas nos últimos dias, William diz que ficou surpreso e relatou que o boom de consumidores mudou completamente a programação logística que é feita por inteligência artificial na rede.

De acordo com ele, 70% do estoque da empresa fica no centro de distribuição e conforme o estoque médio de cada loja reduz, o sistema faz os cálculos para o que deve ser reposto e diariamente isso acontece.

“De acordo com o que vendemos, é disparado o pedido para a reposição. Mas o sistema não estava preparado para uma mudança tão acentuada da demanda. Aí como a reposição de alguns produtos não aconteceu imediatamente nas prateleiras, teve cliente achando que tratava-se de desabastecimento. Mas não corremos esse risco. Foi uma questão de tempo hábil para realizar a reposição”, esclareceu William.

Já a rede Extrabom, que também atua com compras pela internet, informou aos clientes por meio do seu site que os pedidos podem vir a sofrer alterações de produtos e horário de entrega e pediu a compreensão de todos. À coluna, a empresa garantiu que o serviço não será suspenso.

Comunicado do Extrabom pede a compreensão dos clientes Crédito: Extrabom/Reprodução