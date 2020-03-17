Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Efeito coronavírus

Fecomércio: não há necessidade de correria aos supermercados no ES

Federação do comércio diz que não há risco de desabastecimento ou motivo para realizar compras excessivas

Publicado em 17 de Março de 2020 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 18:18
Movimentação de pessoas em supermercado da Mata da Praia, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Com o aumento de casos do novo coronavírus (que provoca a doença Covid-19) no Estado e no país, além da suspensão de aulas empresas que pediram para funcionários para trabalharem de casa, os supermercados lotaram e, em alguns casos, as prateleiras ficaram vazias.
De acordo com a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), os consumidores não precisam correr aos supermercados, pois não haverá desabastecimento de produtos e não há necessidade de realizar compras excessivas.
Em nota, a federação afirmou que as pessoas lotaram os supermercados e compraram mais mercadoria do que o convencional e, desta forma, o estoque do supermercado que era para durar o dia inteiro, acaba em duas ou três horas. 

Veja Também

Supermercados podem limitar venda de álcool em gel no ES

Movimento cresce e supermercados do ES planejam estender horário de funcionamento

A nota ainda ressaltou que o reabastecimento de produtos nos supermercados é diário e absolutamente normal. O que ocorreu foi um forte aumento das compras. Todas as mercadorias que acabarem num dia, serão repostas até o dia seguinte. Com exceção do álcool em gel 70%, cuja reposição tem sido numa média semanal por conta da dificuldade de distribuição.
"Não faltará comida e alimentos nos supermercados. Não há necessidade de histeria e correria para supermercados para fazerem compras excessivas para estocar e armazenar comida em casa. Continuem a realizar as compras mensais/semanais normalmente sem qualquer pânico. Não aconselhamos a lotarem os supermercados e realizarem compras exageradas como está sendo feito, porque ambientes lotados podem proliferar o vírus e temos que pensar no coletivo"
Fecomércio - em nota
Ainda na nota, a entidade esclareceu que algumas mercadorias têm tido acréscimo de preços por conta dos fornecedores, que aumentam o valor dos produtos mais demandados: "E, infelizmente os supermercados têm que passar o preço para o consumidor. A Fecomérico não estimula o aumento de preços para aproveitar do momento crítico".

Veja Também

Empresários do ES pedem adiamento de impostos e facilidade em empréstimos

Trabalhadores de shoppings no ES querem férias coletivas de 15 dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados