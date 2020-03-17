Fecomércio: não há necessidade de correria aos supermercados no ES

Movimentação de pessoas em supermercado da Mata da Praia, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), os consumidores não precisam correr aos supermercados, pois não haverá desabastecimento de produtos e não há necessidade de realizar compras excessivas.

Em nota, a federação afirmou que as pessoas lotaram os supermercados e compraram mais mercadoria do que o convencional e, desta forma, o estoque do supermercado que era para durar o dia inteiro, acaba em duas ou três horas.

A nota ainda ressaltou que o reabastecimento de produtos nos supermercados é diário e absolutamente normal. O que ocorreu foi um forte aumento das compras. Todas as mercadorias que acabarem num dia, serão repostas até o dia seguinte. Com exceção do álcool em gel 70%, cuja reposição tem sido numa média semanal por conta da dificuldade de distribuição.

"Não faltará comida e alimentos nos supermercados. Não há necessidade de histeria e correria para supermercados para fazerem compras excessivas para estocar e armazenar comida em casa. Continuem a realizar as compras mensais/semanais normalmente sem qualquer pânico. Não aconselhamos a lotarem os supermercados e realizarem compras exageradas como está sendo feito, porque ambientes lotados podem proliferar o vírus e temos que pensar no coletivo" Fecomércio - em nota