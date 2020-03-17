Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Efeito coronavírus

Movimento cresce e supermercados do ES planejam estender horário de funcionamento

Com o crescimento no número de casos de Covid-19 no Estado, as pessoas estão comprando mais produtos. Mesmo assim, desabastecimento é descartado

Publicado em 17 de Março de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 06:00
Pandemia de coronavírus: supermercados estão lotados em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Movimento cresce e supermercados do ES planejam estender horário de funcionamento
Com o avanço no número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, quem vai ao supermercado tem visto filas cada vez mais longas. A corrida às compras vem fazendo as lojas ficarem mais cheias. Além disso, o setor já planeja até estender o horário para reduzir o número de pessoas dentro das unidades e, com isso, diminuir as chances de contágio da doença.
José Henrique Neffa, dono da rede de supermercados São José, explica que a movimentação aumentou na última semana, mas ainda não é possível dizer o quanto isso representa. "Tem muita gente comprando por medo do vírus. O volume de vendas cresceu, principalmente nas unidades que estão localizadas nos bairros com pessoas que têm maior poder aquisitivo", comenta.
Já segundo a assessoria dos supermercados Carone e Sempre Tem,  o movimento nesta segunda-feira (16) foi acima do normal.  Os produtos com maior saída são o papel higiênico e o álcool em gel, que não dura muito tempo nas prateleiras.

Veja Também

Coronavírus: Governo do ES anuncia novas medidas

Coronavírus: Azul, Latam e Gol suspendem voos por queda na demanda

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, explica que mesmo com o aumento das compras, o consumidor deve ficar tranquilo porque não vai haver desabastecimento no Estado. 
"Tivemos uma reunião com representantes da distribuição para conversar sobre o assunto. Nossos supermercados estão abastecidos e os fornecedores produzindo. O único problema que temos é pontual. Falta álcool em gel nas vendas, mas nas próximas semanas deve ser reabastecido", aponta.

Veja Também

Gripe, resfriado ou coronavírus? Entenda quando procurar o hospital

Aniversários, bazar e almoço são adiados no ES por coronavírus

Ele ainda diz que os supermercadistas estão redobrando os cuidados com a higienização do estabelecimento e descartou o fechamento dos supermercados aos domingos, como o sindicato de tralhadores da categoria pedia. 
"Não é hora de pensar em fechar os supermercados aos domingos. Se o fizermos, vamos restringir o horário de funcionamento e teremos aglomeração de pessoas circulando no local. O ideal é estender os horários para que o consumidor tenha várias opções de dias e horários. Com isso, o número de pessoas ao mesmo tempo num mesmo local deve reduzir"
Hélio Schneider - Superintendente da Acaps
José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio no Espírito Santo (Fecomércio), afirma que não há necessidade de fechamento dos estabelecimentos comerciais.

Veja Também

Afastamento do trabalho por coronavírus: saiba seus direitos

"Estamos vendo essa procura muito grande da população que quer abastecer a dispensa por causa do medo do coronavírus. Se for necessário postergar o horário, além do fechamento, principalmente os supermercados, isso será feito. É claro que os comerciantes que ultrapassarem o tempo estipulado em contrato serão remunerados de acordo com a legislação trabalhista", informa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados