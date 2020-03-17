Pandemia de coronavírus: supermercados estão lotados em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Movimento cresce e supermercados do ES planejam estender horário de funcionamento

Com o avanço no número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo , quem vai ao supermercado tem visto filas cada vez mais longas. A corrida às compras vem fazendo as lojas ficarem mais cheias. Além disso, o setor já planeja até estender o horário para reduzir o número de pessoas dentro das unidades e, com isso, diminuir as chances de contágio da doença.

José Henrique Neffa, dono da rede de supermercados São José, explica que a movimentação aumentou na última semana, mas ainda não é possível dizer o quanto isso representa. "Tem muita gente comprando por medo do vírus. O volume de vendas cresceu, principalmente nas unidades que estão localizadas nos bairros com pessoas que têm maior poder aquisitivo", comenta.

Já segundo a assessoria dos supermercados Carone e Sempre Tem, o movimento nesta segunda-feira (16) foi acima do normal. Os produtos com maior saída são o papel higiênico e o álcool em gel, que não dura muito tempo nas prateleiras.

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, explica que mesmo com o aumento das compras, o consumidor deve ficar tranquilo porque não vai haver desabastecimento no Estado.

"Tivemos uma reunião com representantes da distribuição para conversar sobre o assunto. Nossos supermercados estão abastecidos e os fornecedores produzindo. O único problema que temos é pontual. Falta álcool em gel nas vendas, mas nas próximas semanas deve ser reabastecido", aponta.

Ele ainda diz que os supermercadistas estão redobrando os cuidados com a higienização do estabelecimento e descartou o fechamento dos supermercados aos domingos, como o sindicato de tralhadores da categoria pedia.

"Não é hora de pensar em fechar os supermercados aos domingos. Se o fizermos, vamos restringir o horário de funcionamento e teremos aglomeração de pessoas circulando no local. O ideal é estender os horários para que o consumidor tenha várias opções de dias e horários. Com isso, o número de pessoas ao mesmo tempo num mesmo local deve reduzir" Hélio Schneider - Superintendente da Acaps

José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio no Espírito Santo (Fecomércio), afirma que não há necessidade de fechamento dos estabelecimentos comerciais.

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