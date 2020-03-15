Coronavírus: Sindicato quer fechar supermercados e shoppings aos domingos

Em reunião que será realizada amanhã, às 10h, com a direção da Fecomércio-ES, o sindicato dos trabalhadores também irá sugerir às empresas para que arquem com todas as despesas de seus empregados com suspeitas da Covid-19 e que tenham que se submeter ao isolamento, quarentena ou determinação compulsória de exames, conforme, segundo o Sindicomerciários-ES, prevê a Lei 13.979.

A reunião foi solicitada pela direção do Sindicato, que se diz preocupada com a alta exposição dos trabalhadores do comércio em ambientes fechados e de grande circulação de consumidores. “Os supermercados têm assistido nos últimos dias a uma movimentação incomum de consumidores, por conta do alerta de pandemia dado pela OMS”, argumenta Rodrigo Rocha. Segundo ele, a alta concentração de pessoas em um espaço confinado é o ambiente ideal para a proliferação do novo coronavírus.