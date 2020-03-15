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Leonel Ximenes

Coronavírus: Sindicato quer fechar supermercados e shoppings aos domingos

Comerciários vão se reunir amanhã com a Federação do Comércio e propor que lojas fiquem fechadas nesse dia como forma de prevenção à Covid-19

Publicado em 15 de Março de 2020 às 18:02

Públicado em 

15 mar 2020 às 18:02
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Supermercado cheio: sindicato aponta risco de contaminação Crédito: Divulgação
Por causa do risco de contaminação do coronavírus, o Sindicato dos Comerciários do Estado vai propor amanhã (16) à Federação do Comércio que os supermercados voltem a adotar o descanso semanal dos empregados aos domingos. A mesma reivindicação se estende aos funcionários dos shopping centers.
“Não faz sentido os trabalhadores do comércio serem obrigados a ir na contramão das determinações da OMS (Organização Mundial da Saúde), que orienta o fechamento de negócios em locais públicos que operam em setores não essenciais”, afirma Rodrigo Rocha, presidente do Sindicomerciários-ES.
Em reunião que será realizada amanhã, às 10h, com a direção da Fecomércio-ES, o sindicato dos trabalhadores também irá sugerir às empresas para que arquem com todas as despesas de seus empregados com suspeitas da Covid-19 e que tenham que se submeter ao isolamento, quarentena ou determinação compulsória de exames, conforme, segundo o Sindicomerciários-ES, prevê a Lei 13.979.

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A reunião foi solicitada pela direção do Sindicato, que se diz preocupada com a alta exposição dos trabalhadores do comércio em ambientes fechados e de grande circulação de consumidores. “Os supermercados têm assistido nos últimos dias a uma movimentação incomum de consumidores, por conta do alerta de pandemia dado pela OMS”, argumenta Rodrigo Rocha. Segundo ele, a alta concentração de pessoas em um espaço confinado é o ambiente ideal para a proliferação do novo coronavírus.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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