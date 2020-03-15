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Covid-19

Número de casos confirmados de coronavírus no Brasil sobe para 176

País teve aumento de 55 casos em 24h; São Paulo é a unidade da federação com o pior cenário, com 112 casos confirmados

Publicado em 15 de Março de 2020 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 17:48
Coronavírus Crédito: Tumisu | Pixabay
O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu de 121 para 176, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo (15).
Os dados mostram que nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo há transmissão comunitária ou sustentada, quando há casos de pessoas que não viajaram e não têm vínculo com caso confirmado registrado.
Na Bahia, há registro de transmissão local, que é um nível abaixo -quando alguém adquire o vírus sem ter viajado ao exterior, mas com contato com alguém confirmado. Ou seja, é possível fazer vínculo do caso.

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Com a confirmação de 55 novos casos, entre sábado (14) e este domingo, subiu para 15 o número de estados com registro de infecção do novo coronavírus.
A maior quantidade está em São Paulo, onde há 112 casos confirmados. Há ainda 1.915 casos suspeitos, sob investigação.
Entram nessa lista pacientes que tiveram febre e outros sintomas respiratórios e histórico de viagens internacionais ou contato com casos suspeitos ou confirmados.

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