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Leonel Ximenes

Acusado de recusar quarentena em Vila Velha não tem coronavírus

Testes feitos pelo Laboratório Central da Sesa tiveram resultado negativo para a Covid-19; homem está liberado para sair do confinamento

Publicado em 15 de Março de 2020 às 16:51

Públicado em 

15 mar 2020 às 16:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lacen-ES: exames de coronavírus já estão sendo feitos no Estado. Antes, coletas eram enviadas para o Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
O homem que foi acusado pela Secretaria de Saúde de Vila Velha (Semsa) de se recusar a cumprir quarentena por causa do coronavírus não tem a Covid-19. O laudo do exame, realizado pelo Laboratório Central (Lacen) da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), foi divulgado neste sábado (14) e repassado a ele, que deixou o confinamento que começou no dia 6 de março em sua própria casa.
O exame mostra que ele não tem a influenza e outros vírus respiratórios. Em entrevista exclusiva à coluna na semana passada, o homem revelou que veio de uma viagem de Israel/Palestina, via Turquia, até o Brasil e que desembarcou com sintomas de mais uma crise de asma que o acomete eventualmente quando chega do exterior.
Ele foi atendido num hospital particular de Vila Velha e, por recomendação médica, foi para casa cumprir quarentena. Mas como o resultado do exame a que foi submetido demorou muito a ser divulgado, ele discutiu, pelo telefone, com uma técnica da Semsa, o que acabou dando início à confusão.

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A Secretaria entendeu que ele estava se recusando a cumpir a quarentena e acionou o Ministério Público Estadual e a Justiça. Na quinta-feira passada (12), ele escreveu uma carta ao secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis, e ao MPES garantindo que estava em casa no isolamento.
“Não quero ser referido mais como o paciente que se recusou a cumprir quarentena. O secretário é que deve ser conhecido como alguém que irresponsavelmente produziu o caos, sem provas. Nunca fui visitado para que se constatasse ou não a quarentena”, desabafa o homem, que agora volta aos poucos a ter uma vida normal.
"Em quarentena, estive em casa por o tempo todo, mas sem contato com os filhos. Minha primeira reação foi brincar com eles, abraçar minha esposa e crianças. Estou simplesmente descansando. Mas ainda nem saí."
Morador de Vila Velha liberado da quarentena - (Identificação preservada)
Ele conta o que fez logo ao saber que não tinha o coronavírus. “Em quarentena, estive em casa por o tempo todo, mas sem contato com os filhos. Minha primeira reação foi brincar com eles, abraçar minha esposa e crianças. Estou simplesmente descansando. Mas ainda nem saí.”

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O morador de Vila Velha antecipa que ainda vai aguardar um pouco mais antes de retomar a rotina de viagens: “Pretendo voltar às minhas viagens de trabalho até abril ou até a situação se acalmar. O Brasil e o mundo estão em quarentena. Muitos dos países para onde viajo estão com acesso limitado agora”.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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