Acusado de recusar quarentena em Vila Velha não tem coronavírus

Lacen-ES: exames de coronavírus já estão sendo feitos no Estado. Antes, coletas eram enviadas para o Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

O exame mostra que ele não tem a influenza e outros vírus respiratórios. Em entrevista exclusiva à coluna na semana passada, o homem revelou que veio de uma viagem de Israel/Palestina, via Turquia, até o Brasil e que desembarcou com sintomas de mais uma crise de asma que o acomete eventualmente quando chega do exterior.

Ele foi atendido num hospital particular de Vila Velha e, por recomendação médica, foi para casa cumprir quarentena. Mas como o resultado do exame a que foi submetido demorou muito a ser divulgado, ele discutiu, pelo telefone, com uma técnica da Semsa, o que acabou dando início à confusão.

A Secretaria entendeu que ele estava se recusando a cumpir a quarentena e acionou o Ministério Público Estadual e a Justiça. Na quinta-feira passada (12), ele escreveu uma carta ao secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis, e ao MPES garantindo que estava em casa no isolamento.

“Não quero ser referido mais como o paciente que se recusou a cumprir quarentena. O secretário é que deve ser conhecido como alguém que irresponsavelmente produziu o caos, sem provas. Nunca fui visitado para que se constatasse ou não a quarentena”, desabafa o homem, que agora volta aos poucos a ter uma vida normal.

"Em quarentena, estive em casa por o tempo todo, mas sem contato com os filhos. Minha primeira reação foi brincar com eles, abraçar minha esposa e crianças. Estou simplesmente descansando. Mas ainda nem saí." Morador de Vila Velha liberado da quarentena - (Identificação preservada)

Ele conta o que fez logo ao saber que não tinha o coronavírus. “Em quarentena, estive em casa por o tempo todo, mas sem contato com os filhos. Minha primeira reação foi brincar com eles, abraçar minha esposa e crianças. Estou simplesmente descansando. Mas ainda nem saí.”