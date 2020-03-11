Projeto obriga teste e quarentena para casos suspeitos de coronavírus no ES

“Nesta quarta-feira, a OMS declarou que estamos vivendo uma pandemia do novo coronavírus. Todos nós temos a obrigação de adotarmos medidas para impedir o avanço da doença. A recusa a realizar o exame e a manter-se em quarentena só agrava o quadro. Nossa proposta visa a garantir a saúde e a segurança da população capixaba”, destaca o deputado, que anuncia que vai pedir regime de urgência para tramitação do projeto.
O diretor-geral da ONS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a declaração de pandemia não significa que a situação está fora de controle nem que o mundo deva abandonar as medidas de contenção e passar a pensar em mitigação. Ele pediu ações agressivas contra o vírus. "Seria um erro abandonar a estratégia de contenção", alerta.
O Brasil tem 52 casos confirmados de novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. São Paulo é o Estado com mais ocorrências: 30. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (13), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Distrito Federal (2), Alagoas (1), Minas Gerais (1) e Espírito Santo (1).