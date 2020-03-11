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Leonel Ximenes

Projeto obriga teste e quarentena para casos suspeitos de coronavírus no ES

Projeto de lei foi apresentado hoje (11) pelo deputado Marcos Garcia (PV), após  morador de Vila Velha se recusar a se submeter aos procedimentos

Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:16

Públicado em 

11 mar 2020 às 18:16
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Coronavírus foi classificado pela OMS como pandemia Crédito: Divulgação
A recusa de um morador de Brasília (DF) e outro de Vila Velha a realizar o teste para detecção do coronavírus motivou o deputado Marcos Garcia (PV) a apresentar nesta tarde (11) o projeto de lei que obriga as pessoas com suspeita de contaminação com o Covid-19 a realizarem o teste para a detecção da doença, bem como cumprirem o período de quarentena determinado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
“Nesta quarta-feira, a OMS declarou que estamos vivendo uma pandemia do novo coronavírus. Todos nós temos a obrigação de adotarmos medidas para impedir o avanço da doença. A recusa a realizar o exame e a manter-se em quarentena só agrava o quadro. Nossa proposta visa a garantir a saúde e a segurança da população capixaba”, destaca o deputado, que anuncia que vai pedir regime de urgência para tramitação do projeto.
O diretor-geral da ONS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a declaração de pandemia não significa que a situação está fora de controle nem que o mundo deva abandonar as medidas de contenção e passar a pensar em mitigação. Ele pediu ações agressivas contra o vírus. "Seria um erro abandonar a estratégia de contenção", alerta.

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O Brasil tem 52 casos confirmados de novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. São Paulo é o Estado com mais ocorrências: 30. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (13), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Distrito Federal (2), Alagoas (1), Minas Gerais (1) e Espírito Santo (1).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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