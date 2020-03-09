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80% de recuperação

'Essa seria a primeira pandemia da história passível de ser controlada', diz OMS

O órgão reconheceu que, após o número de países com casos de coronavírus ultrapassar 100,  que a ameaça de uma pandemia se tornou 'muito real'.

Publicado em 09 de Março de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 14:38
Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que, após o número de países com casos de coronavírus ultrapassar 100, a ameaça de uma pandemia se tornou "muito real". No entanto, a entidade não alterou a classificação do surto, porque ainda há sinais de que o vírus é controlável.
"Essa seria a primeira pandemia da história passível de ser controlada", disse o diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante coletiva de imprensa, em Genebra, na Suíça. "Ainda podemos desacelerar o avanço do coronavírus de forma significativa", acrescentou.
Segundo Tedros, entre todos os casos da doença, 93% foram registrados em quatro países: China, Coreia do Sul, Itália e Irã "É problemático que tantos países e tantas pessoas tenham sido atingidos de forma tão rápida", destacou, acrescentando que Japão, China, Itália, Coreia do Sul e Estados Unidos ativaram medidas de emergência.
O médico etíope revelou, ainda, que cerca de US$ 300 milhões foram doados à OMS para a luta contra a doença. Segundo ele, alguns países, estão demonstrando sucesso no controle da epidemia. "A China está colocando a epidemia sob controle e há um declínio no número de casos na Coreia do Sul", exemplificou.
O diretor-geral disse que alguns países estão impondo restrições de exportações para materiais médicos e que a entidade está monitorando a situação.

Cerca de 80% dos pacientes vão se recuperar

Com base em dados de 80 mil casos de coronavírus na China, a OMS concluiu que cerca de 80% das pessoas diagnosticadas com a doença vão se recuperar. "Mais de 58 mil pacientes no país se recuperaram", disse a líder técnica para coronavírus da entidade, Maria Van Kerkhove, durante a entrevista coletiva.
Segundo Maria, a taxa de mortalidade é maior entre pessoas com mais de 80 anos, chegando a cerca de 20%.
A entidade informou ainda que, dos mais de 100 países afetados pelo surto, 43 têm menos de 100 casos e 79 têm menos de 100.

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