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Vila Velha

Mensagem falsa sobre paciente com coronavírus esvazia PA de Cobilândia

Mensagem dizia que local precisou ser fechado por ter atendido paciente com suspeita do Covid-19. Prefeitura disse que houve superlotação de pacientes graves, mas descartou coronavírus

Publicado em 09 de Março de 2020 às 07:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 07:59
Prefeitura desmente publicação de que PA de Cobilândia havia sido fechado por suspeita de coronavirus Crédito: Reprodução
Mensagem falsa sobre paciente com coronavírus esvazia PA de Cobilândia
Prefeitura de Vila Velha desmentiu uma mensagem que circulou em redes sociais no último fim de semana de que o Pronto Atendimento de Cobilândia teria sido fechado por atender um paciente com suspeita de coronavírus. O local ficou sem realizar atendimentos por cerca de três horas e meia neste domingo (8).
A publicação, feita em um grupo do Facebook com mais de 200 mil membros, dizia que as pessoas aguardavam o secretário de Saúde do município resolver a situação e que, além do paciente com suspeita de Covid-19, havia um outro com tuberculose. A postagem também orientava moradores a procurarem o PA da Glória para receberem atendimento.

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Segundo a administração municipal, o que aconteceu foi uma superlotação de pacientes graves encaminhados pelo Samu. Dentre eles, um paciente com tuberculose. Por esse motivo, o local precisou ser temporariamente fechado, das 17h às 20h30. No entanto, a prefeitura descartou pacientes com coronavírus no PA. Após às 20h30, o atendimento foi reaberto e funciona normalmente nesta segunda-feira (9).

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