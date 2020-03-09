Mensagem falsa sobre paciente com coronavírus esvazia PA de Cobilândia
A Prefeitura de Vila Velha desmentiu uma mensagem que circulou em redes sociais no último fim de semana de que o Pronto Atendimento de Cobilândia teria sido fechado por atender um paciente com suspeita de coronavírus. O local ficou sem realizar atendimentos por cerca de três horas e meia neste domingo (8).
A publicação, feita em um grupo do Facebook com mais de 200 mil membros, dizia que as pessoas aguardavam o secretário de Saúde do município resolver a situação e que, além do paciente com suspeita de Covid-19, havia um outro com tuberculose. A postagem também orientava moradores a procurarem o PA da Glória para receberem atendimento.
Segundo a administração municipal, o que aconteceu foi uma superlotação de pacientes graves encaminhados pelo Samu. Dentre eles, um paciente com tuberculose. Por esse motivo, o local precisou ser temporariamente fechado, das 17h às 20h30. No entanto, a prefeitura descartou pacientes com coronavírus no PA. Após às 20h30, o atendimento foi reaberto e funciona normalmente nesta segunda-feira (9).