Número de casos suspeitos de coronavírus no ES chega a 17

Número de casos de coronavírus tem subido no Estado e no país Crédito: Pixabay

Os casos suspeitos de coronavírus no Espírito Santo agora chegam a 17, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde deste domingo (08). Na última sexta-feira, era um caso em investigação, e no sábado, o número passou para 15.

Ao todo, são 30 notificações do Covid-19 no Estado, sendo um caso confirmado e outros 12 descartados.

Entre os 17 casos investigados, um está no Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro, e outros 16 no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES). Todos os casos suspeitos possuem vínculo de viagem ao exterior. Há 36 países sustentados para verificação da doença.