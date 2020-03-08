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Covid-19

Número de casos suspeitos de coronavírus no ES chega a 17

Até a última sexta-feira, havia apenas um caso suspeito e um confirmado no Espírito Santo, de uma mulher de Vila Velha

Publicado em 08 de Março de 2020 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 18:18
Número de casos de coronavírus tem subido no Estado e no país Crédito: Pixabay
Os casos suspeitos de coronavírus no Espírito Santo agora chegam a 17, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde deste domingo (08). Na última sexta-feira, era um caso em investigação, e no sábado, o número passou para 15.
Ao todo, são 30 notificações do Covid-19 no Estado, sendo um caso confirmado e outros 12 descartados.
Entre os 17 casos investigados, um está no Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro, e outros 16 no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES). Todos os casos suspeitos possuem vínculo de viagem ao exterior. Há 36 países sustentados para verificação da doença.
O único caso confirmado no Estado é de uma mulher de 37 anos, moradora de Vila Velha. Ela está em isolamento, em casa. No país, são 24 casos confirmados em cinco estados, conforme o Ministério da Saúde. A maior parte deles é em São Paulo, com 16 casos.
Nos últimos dias, ao menos dois Estados já tiveram registros de transmissão local: São Paulo e Bahia. Isso significa que a infecção ocorreu por meio de contato com casos confirmados. A transmissão, porém, ainda é restrita a pessoas com vínculo entre si, diz o ministério. Não há registro de transmissão sustentada no país.

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