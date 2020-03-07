Tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no ES

A vítima capixaba é de Vila Velha, tem 37 anos, e havia feito uma viagem recentemente à Itália, o epicentro da epidemia na Europa. A paciente já teve alta do hospital, mas permanece em isolamento domiciliar e seus familiares estão sendo monitorados.

Entre as medidas para a prevenção do Covid-19 e de outras doenças respiratórias, uma das recomendações é lavar bem as mãos com água e sabão, ou usar álcool em gel, e na hora de espirrar ou tossir, proteger com o antebraço ou um lenço de papel. Veja agora, ponto a ponto, como a doença chegou ao Estado e o que já foi feito até o momento para o controle do vírus.