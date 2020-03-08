Brasil tem 19 casos confirmados de coronavírus

Casos estão sendo analisados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Crédito: Divulgação | Josué Damacena | IOC/Fiocruz

O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) chegou a 19, segundo atualização divulgada na noite deste sábado (7) pelo Ministério da Saúde. São seis pacientes infectados a mais em comparação com o balanço apresentado na última sexta-feira (6) pelo órgão.

O maior crescimento foi em São Paulo. O Estado, que tinha 10 casos confirmados, informou mais três na atualização de hoje. O quarto foi um novo paciente no Rio de Janeiro, que chega a dois casos positivos. Um novo caso também foi confirmado na Bahia, que também chega a dois infectados e houve a confirmação de um caso no Distrito Federal. No Espírito Santo foi confirmada uma pessoa infectada com a doença. No momento, a mulher de 37 anos permanece em casa em isolamento.

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No Distrito Federal, uma mulher teve resultado positivo para o vírus neste sábado (7). O teste foi feito em uma unidade de saúde particular e foi feita uma contraprova para validar o resultado que deu positivo para o Covid-19. A paciente está internada em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos.

Já os casos suspeitos caíram entre sexta e sábado, de 768 para 674. Mais 601 casos foram descartados pelas autoridades de saúde. São Paulo segue liderando também a quantidade de suspeitas, com 184. Em seguida vêm Minas Gerais (123), Rio de Janeiro (111), Rio Grande do Sul (88) e Santa Catarina (44).

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Em cinco Estados não foram registrados até agora casos suspeitos: Maranhão, Amapá, Roraima, Acre e Tocantins.

Na última sexta (6), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que o governo passará a observar com cuidado pessoas de voos internacionais de toda a América do Norte, Europa e Ásia, em vez de países específicos.

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