Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Brasil tem 19 casos confirmados de coronavírus

Ministério da Saúde confirma novo caso na Bahia; já mulher no Distrito Federal que teve resultado positivo em teste neste sábado (7)  respira com a ajuda de aparelhos

Publicado em 07 de Março de 2020 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 21:20
Casos estão sendo analisados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Crédito: Divulgação | Josué Damacena | IOC/Fiocruz
O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) chegou a 19, segundo atualização divulgada na noite deste sábado (7) pelo Ministério da Saúde. São seis pacientes infectados a mais em comparação com o balanço apresentado na última sexta-feira (6) pelo órgão.
O maior crescimento foi em São Paulo. O Estado, que tinha 10 casos confirmados, informou mais três na atualização de hoje. O quarto foi um novo paciente no Rio de Janeiro, que chega a dois casos positivos. Um novo caso também foi confirmado na Bahia, que também chega a dois infectados e houve a confirmação de um caso no Distrito Federal. No Espírito Santo foi confirmada uma pessoa infectada com a doença. No momento, a mulher de 37 anos permanece em casa em isolamento. 

Veja Também

Coronavírus no ES: entenda por que não há motivo para pânico

No Distrito Federal, uma mulher teve resultado positivo para o vírus neste sábado (7). O teste foi feito em uma unidade de saúde particular e foi feita uma contraprova para validar o resultado que deu positivo para o Covid-19. A paciente está internada em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. 
Já os casos suspeitos caíram entre sexta e sábado, de 768 para 674. Mais 601 casos foram descartados pelas autoridades de saúde. São Paulo segue liderando também a quantidade de suspeitas, com 184. Em seguida vêm Minas Gerais (123), Rio de Janeiro (111), Rio Grande do Sul (88) e Santa Catarina (44).

Veja Também

Tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no ES

Em cinco Estados não foram registrados até agora casos suspeitos: Maranhão, Amapá, Roraima, Acre e Tocantins.
Na última sexta (6), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que o governo passará a observar com cuidado pessoas de voos internacionais de toda a América do Norte, Europa e Ásia, em vez de países específicos.

Veja Também

O que tem sido feito para que o coronavírus não se espalhe no ES?

Além disso, o titular da pasta informou que prepara medidas como a regulamentação do isolamento domiciliar, a aquisição de mais máscaras e a facilitação da habilitação de leitos como forma de viabilizar estrutura de atendimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados