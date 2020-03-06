O que tem sido feito para que o coronavírus não se espalhe no ES?

FORÇA-TAREFA COM MUNICÍPIOS

A capixaba de 37 anos que foi diagnosticada com a doença é considerada pela Secretaria de Saúde (Sesa) um caso importado, já que ela viajou à Itália e apresentou os primeiros sintomas no dia 22 de fevereiro, após voltar para o Brasil. Residente de Vila Velha, a mulher ficou nove dias internada e já recebeu alta. A contagem dos 14 dias do período de transmissão da doença começa a partir da apresentação dos sintomas. No caso da paciente, esse intervalo de tempo já está na reta final. Segundo a Sesa, ela deve sair do isolamento na próxima semana.

Os familiares da mulher diagnosticada com o novo coronavírus estão sendo monitorados, mas seguem sem isolamento e só passarão por procedimentos caso apresentem os sintomas das doenças. As outras pessoas que tiveram contato com ela durante esses dias também estão sendo acompanhadas.

Desde o início dos primeiros casos de Covid-19 na China, o Espírito Santo elaborou um plano de contingência para evitar a circulação do vírus no Estado. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), todos os profissionais já estão sendo orientados e capacitados para identificação da infecção. Os municípios também estão orientados a realizarem a comunicação obrigatória por meio do FormSUS, para que haja a notificação imediata dos possíveis casos. Na rede particular, também estão recebendo treinamentos para aprender ou ampliar os conhecimentos sobre a doença.

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) aumentou para seis o número de hospitais considerados referências para tratar a doença no Estado. Inicialmente, eram considerados referências o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, o Infantil de Vitória, e o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra. Agora entram para essa lista o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, o Hospital Estadual Silvio Ávidos, em Colatina, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim.