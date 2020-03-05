ES vai receber 500 kits para identificar o novo coronavírus

Com o novo método, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) ganha agilidade, já que a identificação da doença antes era feita no Rio de Janeiro

Coordenador do Centro de Operações Estratégicas, Luiz Carlos Reblin explicou como funcionará o novo processo. "Por meio dos primeiros testes, que levam cerca de 4 horas para ficarem prontos, poderemos identificar outras doenças. Se isso não acontecer, é feito outro para o coronavírus. Tudo isso entre a manhã e a tarde do mesmo dia", garantiu.