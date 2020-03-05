O Espírito Santo vai receber 500 kits que possibilitarão confirmar novos casos de coronavírus em apenas um dia. A previsão é que o material chegue ao Estado já nesta sexta-feira (6). Com o novo método, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) ganha agilidade, já que a identificação da doença antes era feita no Rio de Janeiro.
A partir do momento em que os kits estiverem disponíveis, o Covid-19 poderá ser identificado pelo Laboratório Central (Lacen) da Sesa. Anteriormente, o material colhido dos pacientes precisavam ser enviados à Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), na capital fluminense, que tinha até sete dias para divulgar o resultado.
ES vai receber 500 kits para identificar o novo coronavírus
Coordenador do Centro de Operações Estratégicas, Luiz Carlos Reblin explicou como funcionará o novo processo. "Por meio dos primeiros testes, que levam cerca de 4 horas para ficarem prontos, poderemos identificar outras doenças. Se isso não acontecer, é feito outro para o coronavírus. Tudo isso entre a manhã e a tarde do mesmo dia", garantiu.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre a situação. A Gazeta fez transmissão ao vivo. Veja como foi: