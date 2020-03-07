Mulher no DF está em estado grave com suspeita de coronavírus

A paciente está isolada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte, que se tornou a referência para receber casos suspeitos de coronavírus no Distrito Federal. O material biológico para realização de contraprova foi enviado na sexta-feira (06) ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

A mulher esteve em viagem no Reino Unido e na Suíça e começou a apresentar sintomas em 26 de fevereiro. Com sintomas de febre, tosse e secreções, ela foi atendida na quarta-feira, 4, no Hospital Daher, no Lago Sul. Na quinta, um exame feito no hospital deu positivo para o vírus e ela foi transferida ao HRAN  a unidade está na lista de locais de referência do DF para tratamento da doença.