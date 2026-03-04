Prefeitura propõe 'Bike Vitória' gratuito para inscritos no CadÚnico

A Prefeitura de Vitória enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a criação do Bike Social: um serviço para quem está inscrito no CadÚnico utilizar as bicicletas compartilhadas sem pagar nada. Se a matéria for aprovada, os inscritos no programa poderão retirar os veículos em qualquer um dos pontos disponíveis na Capital capixaba e usá-los em qualquer atividade. O projeto foi enviado e protocolado nesta terça-feira (3).