Prefeitura propõe 'Bike Vitória' gratuito para inscritos no CadÚnico
Publicado em 04/03/2026 às 16h50
A Prefeitura de Vitória enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a criação do Bike Social: um serviço para quem está inscrito no CadÚnico utilizar as bicicletas compartilhadas sem pagar nada. Se a matéria for aprovada, os inscritos no programa poderão retirar os veículos em qualquer um dos pontos disponíveis na Capital capixaba e usá-los em qualquer atividade. O projeto foi enviado e protocolado nesta terça-feira (3).
Quem pode se inscrever no CadÚnico
- Pode se inscrever no programa a família com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.