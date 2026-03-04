A Gazeta - Agora

Prefeitura propõe 'Bike Vitória' gratuito para inscritos no CadÚnico

Publicado em 04/03/2026 às 16h50
Estação da Praça da Ciência/Curva da Jurema do Bike Vitória
Inscritos no CadÚnico poderão utilizar o Bike Vitória de forma gratuita, caso o Projeto de Lei for aprovado Crédito: Serttel/Divulgação

Prefeitura de Vitória enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a criação do Bike Social: um serviço para quem está inscrito no CadÚnico utilizar as bicicletas compartilhadas sem pagar nada. Se a matéria for aprovada, os inscritos no programa poderão retirar os veículos em qualquer um dos pontos disponíveis na Capital capixaba e usá-los em qualquer atividade. O projeto foi enviado e protocolado nesta terça-feira (3).

Quem pode se inscrever no CadÚnico

  • Pode se inscrever no programa a família com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.
