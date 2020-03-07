Rio tem 2º caso de coronavírus. Brasil já tem 14 pacientes confirmados

No mesmo dia, a paciente teria dado entrada em um hospital particular apresentando febre, tosse, congestão nasal e conjuntivite. Ela viajou com outras três pessoas, que estão sendo monitoradas. A mulher, que mora sozinha, segue em isolamento domiciliar.

Ainda há um outro caso, no Distrito Federal, que teve o teste confirmado para coronavírus. No entanto, o paciente ainda aguarda a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para ser efetivamente diagnosticado com a doença. Os casos suspeitos de coronavírus no Brasil pularam de 631 para 768 até a última sexta (6).