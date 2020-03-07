Rio tem 2º caso de coronavírus. Brasil já tem 14 pacientes confirmados

O Estado do Rio de Janeiro tem seu segundo caso de coronavírus confirmado pela Secretaria de Saúde, em boletim enviado à imprensa na madrugada deste sábado (7). Esta é a segunda paciente diagnosticada com o Covid-19 na região.
A primeira paciente com Covid-19 foi diagnosticada na última quinta (5). Ela é de Barra Mansa, do Sul Fluminense, e trouxe a doença após viagem à Europa.
A nova confirmada com a doença, uma mulher de 52 anos, é moradora da cidade do Rio de Janeiro e apresentava os sintomas do coronavírus desde o retorno de sua viagem à Itália, na última quarta (4), segundo informações que o governo repassou à reportagem de O Globo.
No mesmo dia, a paciente teria dado entrada em um hospital particular apresentando febre, tosse, congestão nasal e conjuntivite. Ela viajou com outras três pessoas, que estão sendo monitoradas. A mulher, que mora sozinha, segue em isolamento domiciliar.
BRASIL TEM 14 CASOS DE CORONAVÍRUS
Com a nova confirmação no Rio, o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, tem 14 casos confirmados do Covid-19. Ao todo, são dez casos em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e outro na Bahia.
Ainda há um outro caso, no Distrito Federal, que teve o teste confirmado para coronavírus. No entanto, o paciente ainda aguarda a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para ser efetivamente diagnosticado com a doença. Os casos suspeitos de coronavírus no Brasil pularam de 631 para 768 até a última sexta (6).