Bolsonaro: 'Coronavírus pode aumentar, mas é melhor não entrar em pânico'

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (6) que o surto de coronavírus pode aumentar bastante no Brasil. Ele sugeriu que as pessoas não entrem em pânico e sigam as orientações das autoridades.

O Ministério da Saúde informou nesta sexta que subiu para 13 o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no país. Do total, dez estão em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um na Bahia e outro no Espírito Santo.

"Os casos começaram a aparecer no Brasil e estão se multiplicando. Lógico que pode aumentar bastante, tá? Mas a melhor maneira de você evitar o problema é não entrar em pânico e seguir as orientações", afirmou Bolsonaro ao chegar no Palácio da Alvorada no fim da tarde.

O presidente afirmou que gravou um pronunciamento sobre o coronavírus, que deve ser exibido em cadeia nacional de televisão ainda nesta sexta-feira.

Na quinta (5), o Ministério da Saúde confirmou os dois primeiros registros de transmissão local, em que a infecção ocorre em pacientes sem histórico de viagens a outros países.

Balanço do Ministério da Saúde também mostra que subiu para 768 o número de possíveis casos do novo coronavírus ainda em investigação. Até essa quinta, eram 636.

Entram nessa lista os casos de pacientes que apresentaram febre e outros sintomas respiratórios e que possuem histórico de viagens recentes a 31 países. Protocolo do Ministério da Saúde engloba ainda nesse registro o atendimento a pacientes que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados e apresentaram sintomas.