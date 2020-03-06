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Surto

Bolsonaro: 'Coronavírus pode aumentar, mas é melhor não entrar em pânico'

O Ministério da Saúde informou nesta sexta que subiu para 13 o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no país. Do total, dez estão em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um na Bahia e outro no Espírito Santo

Publicado em 06 de Março de 2020 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 19:26
Presidente Jair Bolsonaro  Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (6) que o surto de coronavírus pode aumentar bastante no Brasil. Ele sugeriu que as pessoas não entrem em pânico e sigam as orientações das autoridades.
O Ministério da Saúde informou nesta sexta que subiu para 13 o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no país. Do total, dez estão em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um na Bahia e outro no Espírito Santo.
"Os casos começaram a aparecer no Brasil e estão se multiplicando. Lógico que pode aumentar bastante, tá? Mas a melhor maneira de você evitar o problema é não entrar em pânico e seguir as orientações", afirmou Bolsonaro ao chegar no Palácio da Alvorada no fim da tarde.
O presidente afirmou que gravou um pronunciamento sobre o coronavírus, que deve ser exibido em cadeia nacional de televisão ainda nesta sexta-feira.
Na quinta (5), o Ministério da Saúde confirmou os dois primeiros registros de transmissão local, em que a infecção ocorre em pacientes sem histórico de viagens a outros países.
Balanço do Ministério da Saúde também mostra que subiu para 768 o número de possíveis casos do novo coronavírus ainda em investigação. Até essa quinta, eram 636.
Entram nessa lista os casos de pacientes que apresentaram febre e outros sintomas respiratórios e que possuem histórico de viagens recentes a 31 países. Protocolo do Ministério da Saúde engloba ainda nesse registro o atendimento a pacientes que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados e apresentaram sintomas.
Outros 480 casos já foram descartados após exames.

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