Exame de sangue de pacientes foi enviado para a Fiocruz fazer os testes específicos para o coronavírus Crédito: Kasvi

Das quatro amostras de sangue enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apenas uma continua em investigação no Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) como caso suspeito de coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. As outras três foram descartadas e os sintomas apresentados pelos pacientes estão relacionados a outras doenças respiratórias.

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Trata-se de um paciente da Grande Vitória, com histórico de viagem recente a um dos países relacionados nos critérios do Ministério da Saúde como suspeito. A Sesa não divulga a identidade devido ao princípio da inviolabilidade dos dados pessoais, que são protegidos por lei.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - secretaria ainda investiga um caso suspeito

Até o momento, o Espírito Santo já teve 14 notificações, sendo um confirmado, 12 descartados e um ainda em investigação, conforme boletim divulgado nesta sexta-feira (6). No balanço da quinta, havia oito descartes e, com os três desta sexta, o total deveria ser 11. Contudo, um caso suspeito entrou pela manhã e já foi desconsiderado ao longo do dia.

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No novo relatório, a Sesa informou ainda que foi firmado um pacto com as secretarias municipais de saúde de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra para que a atualização dos casos suspeitos e confirmados com o Covid-19 seja feita, exclusivamente, pelo Centro de Operações de Emergência (COE). Assim, pretende-se assegurar uma comunicação mais eficaz com a população e evitar a desinformação.

Dos casos notificados, a maioria foi registrada na Grande Vitória, região onde também se deu o primeiro caso confirmado e o que ainda está sob investigação.

BALANÇO

Região Metropolitana - nove descartados, um em investigação e um confirmado

Região Norte - um caso descartado

Região Central - dois casos descartados

Região Sul - nenhum caso notificado

