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Covid-19

Veja como lavar a mão corretamente para evitar coronavírus

Não adianta fazer 'mais ou menos': lavar as mãos corretamente pode evitar a transmissão do coronavírus e outras doenças

Publicado em 06 de Março de 2020 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 17:27
Lavar as mãos é uma ação simples e muito efetiva contra várias doenças, entre elas a Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. É onde tocamos com as mãos que podemos acumular vírus, bactérias e demais microorganismos e colocá-los em contato com a boca, nariz e olhos.
A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), Andressa Barcellos,  descreve que a Organização Mundial da Saúde (OMS)  possui técnicas de como lavar as mãos corretamente. "É a forma mais eficaz e barata para evitar a transmissão de várias doenças. Em ambientes hospitalares, a torneira é automática e a toalha é de papel, porém, é possível levar esse hábito para casa, mesmo que a torneira seja manual e a toalha seja de pano", observou. 
Em casa, Andressa orienta que para fechar e abrir as torneiras manuais, basta fazer a higienização dela antes de começar a lavagem das mãos, passando sabão, esfregando e enxaguando.  Já as toalhas de pano devem ser trocadas frequentemente.  Acompanhe no  vídeo como lavar as mãos corretamente. 

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