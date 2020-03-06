Veja como lavar a mão corretamente para evitar coronavírus

Lavar as mãos é uma ação simples e muito efetiva contra várias doenças, entre elas a Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. É onde tocamos com as mãos que podemos acumular vírus, bactérias e demais microorganismos e colocá-los em contato com a boca, nariz e olhos.

A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), Andressa Barcellos, descreve que a Organização Mundial da Saúde (OMS) possui técnicas de como lavar as mãos corretamente. "É a forma mais eficaz e barata para evitar a transmissão de várias doenças. Em ambientes hospitalares, a torneira é automática e a toalha é de papel, porém, é possível levar esse hábito para casa, mesmo que a torneira seja manual e a toalha seja de pano", observou.