Coronavírus não circula no Espírito Santo, garante coordenador da Sesa

Apesar do primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Espírito Santo, o coordenador do centro de operações estratégicas, Luiz Carlos Reblin, garantiu que não há transmissão local no Estado. Ou seja, não ocorrem transmissões do Covid-19 em território capixaba. A constatação foi dada em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (5).
A capixaba de 37 anos que foi diagnosticada com a doença é considerada um caso importado, já que ela viajou à Itália e apresentou os primeiros sintomas dois dias após a volta ao Brasil. Residente da Grande Vitória, ela apresenta problemas leves e seguirá em isolamento domiciliar até a próxima semana, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Para conter a transmissão, o atual secretário Nésio Fernandes de Medeiros Júnior explicou quais medidas devem ser adotadas pela população. A partir de agora, é reforçar as medidas de higiene respiratória: proteger o rosto na hora de tossir ou espirrar e lavar bem as mãos. Lembrando que não recomendamos o uso de máscaras por pessoas assintomáticas, disse.
Coronavírus no ES - Não há transmissão local, garante coordenador
De acordo com ele, o comportamento do vírus está sob controle em território nacional. Até a noite desta quinta-feira (5), quatro casos seguiam sendo investigados no Espírito Santo e outros oito já foram descartados. Além do registro capixaba, outros sete casos foram confirmados no Brasil: seis em São Paulo e um no Rio de Janeiro.