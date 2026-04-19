Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

O pugilista de 36 anos revelou que a negociação teve início após ser procurado por um colecionador, por meio de uma rede social. A partir daí, segundo ele, começou um período de reflexão antes de tomar a decisão final.





"Quando eu vi a oportunidade dessa pessoa entrar em contato comigo pelo Instagram, falando que queria comprar a minha medalha, eu pensei muito. Vi todo o filme passar pela minha cabeça, tudo o que eu conquistei. Meu pensamento me levou lá em 2012, em Londres, quando eu conquistei a medalha olímpica. Eu olhei para ela e falei: estou com ela já há quase 14 anos. O Brasil não valoriza, a medalha fica guardada 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, e a minha história nunca vai ser apagada. Eu vou morrer e minha história não vai ser apagada."





Esquiva explicou ainda que não pode divulgar nem o nome do comprador nem o valor da negociação, em cumprimento a uma cláusula de confidencialidade prevista em contrato. Ainda assim, destacou que o montante será fundamental para seus planos pessoais e profissionais.





"Negociamos o valor, não vou falar porque nós combinamos. Também não vou falar o nome da pessoa porque não tenho autorização. Mas foi um valor que vai me ajudar muito na construção da minha academia, na base da minha família, dos meus filhos."





O boxeador também revelou que a medalha ainda não foi entregue e que o comprador, um colecionador, deve ir até sua casa no dia 30 de abril para concluir a retirada.





"Eu ainda não entreguei a medalha. A pessoa vai buscar, ela vem buscar no dia 30."





Mesmo após o acordo firmado, Esquiva admitiu o peso emocional da decisão e revelou que ainda cogitou desistir da venda.





"Eu não estou feliz, porque é muito triste um atleta olímpico vender a medalha. Eu ainda não entreguei a medalha e já pensei várias vezes em voltar atrás, mas eu dei a minha palavra. Sou um homem de palavra, mesmo arrependido."



Falta de apoio e desabafo