Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

A inauguração do Cais não poderia ser mais grandiosa: o museu torna-se o porto onde a arte de Sebastião Salgado aporta para nos emocionar profundamente. Tive o privilégio de visitar a exposição Amazônia anos atrás, no SESC Pompeia, em São Paulo, mas vê-la agora no Cais das Artes, na minha própria cidade, tem um valor simbólico incomensurável. Especialmente após ter tido a honra de conhecer Salgado pessoalmente em sua última vinda a Vitória.

