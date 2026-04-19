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Cultura

Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Localizado na Enseada do Suá, o complexo é uma ode à arquitetura brutalista, assinado pelo mestre capixaba, um dos maiores nomes da arquitetura brasileira contemporânea

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 01:55

Públicado em 

19 abr 2026 às 01:55
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Finalmente, o dia histórico chegou. Após anos de uma espera que se tornou parte do imaginário coletivo dos capixabas, o Cais das Artes finalmente deixa de ser uma promessa para se tornar o epicentro da cultura no Espírito Santo.

Localizado na Enseada do Suá, o complexo é uma ode à arquitetura brutalista, assinado pelo mestre capixaba Paulo Mendes da Rocha, um dos maiores nomes da arquitetura brasileira contemporânea. Com seus vãos monumentais e o concreto que parece flutuar sobre a baía de Vitória, o edifício estabelece um diálogo poético entre a cidade e o mar.  

Exposição Amazônia de Sebastião Salgado no Cais das Artes
Exposição Amazônia de Sebastião Salgado no Cais das Artes

O cais é, por definição, o limiar entre a terra firme e a incerteza do horizonte; o local sagrado de partidas e de chegadas. O Cais das Artes nasce como um divisor de águas para a nossa cultura e insere definitivamente o Espírito Santo no circuito das grandes equipamentos culturais do mundo. 


Amazônia de Sebastião Salgado: um reencontro emocionante no coração de Vitória 

 A inauguração do Cais não poderia ser mais grandiosa: o museu torna-se o porto onde a arte de Sebastião Salgado aporta para nos emocionar profundamente. Tive o privilégio de visitar a exposição Amazônia anos atrás, no SESC Pompeia, em São Paulo, mas vê-la agora no Cais das Artes, na minha própria cidade, tem um valor simbólico incomensurável. Especialmente após ter tido a honra de conhecer Salgado pessoalmente em sua última vinda a Vitória.

 Sebastião Salgado construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com as questões humanas, sociais e ambientais do nosso tempo. Na exposição Amazônia, ver seu olhar sensível e generoso é impactante. Ele nos revela toda a potência, a exuberância e a grandiosidade deste que é um dos biomas mais importantes do mundo — e que hoje se encontra severamente ameaçado.

Sebastião Salgado construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com as questões humanas, sociais e ambientais do nosso tempo Divulgação

Suas imagens mostram também a força, a sabedoria e a resistência dos povos originários, os verdadeiros guardiões dessa floresta e de suas culturas.  

A exposição é um convite à imersão e à consciência. São cerca de 200 fotografias em preto e branco, fruto de sete anos de expedições às regiões mais remotas da floresta.  

Sigo inspirada por esse grande artista e ativista que mostrou, em suas fotografias, as grandes belezas e as grandes mazelas deste mundo.

Sebastião Salgado continua vivo por meio de suas obras e é possível sentir sua presença, ao visitar a exposição. É uma obra que emociona profundamente e nos faz um convite: o de nos conectarmos e cuidarmos da natureza que nos cerca, nos alimenta e mantém a vida."

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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