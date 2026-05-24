O legado global de Nice Avanza e a presença europeia de Gabriel Lordello

Composta por 36 fotografias em edições limitadas, a exposição celebra a vida comum, a infância, a fé e a vida em comunidade, fugindo do artificial e resgatando a essência humana. Sob a curadoria de Franquilandia, o público catalão poderá contemplar cenas profundamente conectadas com a nossa terra, como crianças brincando livremente na Baía de Vitória, as senhoras celebrando Iemanjá na Praia de Camburi e as cores e máscaras tradicionais do Reis de Bois e da Folia de Reis. Bebericando da fonte de grandes mestres da fotografia humanista, como Walter Firmo e Sebastião Salgado, Lordello utiliza as cores e luzes naturais do dia a dia para registrar o outro com profundo respeito e dignidade.