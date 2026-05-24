O legado global de Nice Avanza e a presença europeia de Gabriel Lordello

A coluna da semana celebra o talento capixaba em duas rotas internacionais que se cruzam: de um lado, o Museu de Arte do Espírito Santo revisita o legado de Nice Avanza, artista negra e autodidata que circulou o mundo com suas telas vibrantes entre as décadas de 1960 e 1990, e que agora tem sua obra reposicionada sob uma ótica crítica em sua própria terra; de outro, o fotógrafo Gabriel Lordello faz o caminho inverso, partindo do Espírito Santo para levar o lirismo das manifestações populares e do cotidiano de Vitória direto para o circuito europeu.
São movimentos complementares de ida e volta que confirmam que a nossa arte não apenas dialoga com o mundo, mas é capaz de traduzir a nossa essência com uma força universal.
“Nice Contemporânea” reposiciona o legado de Nice Avanza no MAES
Reconhecida como uma das principais artistas pictóricas do Espírito Santo, Nice Nascimento Avanza (1938-1999) foi uma mulher negra e autodidata que desenvolveu uma trajetória consistente e de circulação internacional entre as décadas de 1960 e 1990. Carinhosamente conhecida como “a artista do cacau”, Nice construiu um repertório expressivo e vibrante, marcado por uma força cromática única e por temas profundamente ligados ao cultivo, à terra e à experiência vivida no solo capixaba. Sua produção, que historicamente foi associada a rótulos como o “primitivismo” ou a arte naïf, agora demanda novas interpretações que façam justiça à sua verdadeira complexidade.
É com esse propósito de reinterpretação que o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), localizado no centro de Vitória, apresenta a exposição “Nice Contemporânea”. Em cartaz de 12 de maio a 2 de agosto, o projeto propõe uma revisão crítica e atualizada de sua produção, deslocando o olhar do espectador para além de uma pintura considerada “ingênua”. Na mostra, o cacau recorrente em suas telas deixa de ser apenas um elemento temático e passa a operar como um signo complexo, atravessado por discussões profundas sobre o trabalho, o território e a identidade política e simbólica de sua obra.
Realizada por meio do edital “Diálogo com o Acervo – MAES” com recursos do Funcultura, a exposição marca o retorno do legado de Nice ao museu após 26 anos de sua última retrospectiva, realizada no ano 2000. Para ampliar os sentidos e as possibilidades de leitura desse patrimônio, a mostra estabelece um diálogo direto com a produção atual, reunindo trabalhos de dez artistas contemporâneos: Amanda Chabudé, Dejair Paulo Da Silva, Fayra Moreira, Fernando Augusto, Fredone Fone, Ione Reis, Luciano Feijão, Meuri Ribeiro, Paulo Fernandes e Renato Ren. Uma oportunidade imperdível para redescobrir a potência de uma das maiores vozes da nossa arte.
O cotidiano capixaba conquista a Espanha com a exposição de Gabriel Lordello
A força e a sensibilidade da produção fotográfica do Espírito Santo ganham projeção internacional com o desembarque do fotógrafo capixaba Gabriel Lordello em Barcelona. A partir de 16 de maio, a Sur Galeria — único espaço na Espanha voltado exclusivamente à arte contemporânea latino-americana — recebe a mostra individual "Simples Assim". O convite, feito pela galerista e historiadora da arte Franquilandia Gonçalves, coroa os mais de 20 anos de trajetória de Lordello no fotojornalismo e na pesquisa autoral, consolidando um momento vital em que a identidade e a cultura visual do nosso estado rompem fronteiras para dialogar com o público europeu.
Composta por 36 fotografias em edições limitadas, a exposição celebra a vida comum, a infância, a fé e a vida em comunidade, fugindo do artificial e resgatando a essência humana. Sob a curadoria de Franquilandia, o público catalão poderá contemplar cenas profundamente conectadas com a nossa terra, como crianças brincando livremente na Baía de Vitória, as senhoras celebrando Iemanjá na Praia de Camburi e as cores e máscaras tradicionais do Reis de Bois e da Folia de Reis. Bebericando da fonte de grandes mestres da fotografia humanista, como Walter Firmo e Sebastião Salgado, Lordello utiliza as cores e luzes naturais do dia a dia para registrar o outro com profundo respeito e dignidade.
A circulação internacional do artista conta com o apoio estratégico da Secretaria de State da Cultura (Secult-ES), por meio do Funcultura, reafirmando o compromisso do estado com a internacionalização de nossos talentos. Além de apresentar suas obras na abertura da mostra, Gabriel Lordello ministrará o workshop "Fotografia Consciente" na própria galeria, ampliando o intercâmbio cultural e aprofundando o debate sobre a prática fotográfica humanista em solo espanhol. Um marco que celebra o cotidiano do Espírito Santo sob um olhar universal e sofisticado.