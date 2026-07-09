Homem morre em acidente entre carro e moto na BR 259 em Colatina

Após conhecer um homem pelas redes sociais, uma jovem de 24 anos saiu de São Paulo e veio para Viana, no Espírito Santo, morar com ele. O que era para ser o início de uma história de amor virou pesadelo: a vítima foi mantida em cárcere privado, agredida e ameaçada de morte. No fim, o suspeito, de 32 anos, acabou preso.





A jovem foi encontrada em uma casa próxima a um sítio na região de Morada de Bethânia, na última terça-feira (7). Os policiais chegaram até ela após uma denúncia: a mãe da vítima, que mora no Ceará, soube da situação da filha e acionou as autoridades.





Para os militares, a moça contou que chegou no Espírito Santo, depois do convite do namorado, em 2 de julho. Logo no dia seguinte, ele começou com agressões e ameaças de morte, dizendo que não iria deixar a mulher ir embora.





Questionado pelos policiais, Sergio Alan Lima da Silva negou as acusações. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde acabou autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, violência psicológica e cárcere privado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.