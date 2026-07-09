Em início de mandato, prefeitos pisam no freio e investimentos despencam no ES. Veja ranking

As prefeituras do Espírito Santo deram uma segurada nos gastos, em 2025, primeiro ano de mandato dos prefeitos. As despesas ficaram em R$ 26,03 bilhões, R$ 977 milhões (3,6%) abaixo dos quase R$ 27 bilhões de 2024 (números corrigidos pela inflação). Como de costume, a maior parte do ajuste veio através de uma tesourada nos investimentos. Na comparação entre 2024 e 2025, queda de 28,6% ou R$ 1,326 bilhão (de R$ 4,62 bi para R$ 3,30 bi). O custeio da máquina púbica caiu um pouco, 1,9% (R$ 220,3 milhões). Entretanto, a linha de pessoal avançou 5%, ampliando os gastos dos 78 municípios capixabas em R$ 522,1 milhões, no ano passado. Todos os dados estão no anuário Finanças dos Municípios Capixabas 2026, organizado pela Aequus Consultoria.



Vitória, pela primeira vez na década, voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking dos investimentos municipais: R$ 708,8 milhões, em 2025, crescimento de 20,8%. A segunda colocação ficou com a Serra, R$ 345,4 milhões, queda de 54,2% em relação ao ano anterior. Vale lembrar que a Serra ocupou a primeira colocação no ranking dos investimentos municipais nos últimos anos. Vila Velha (R$ 327,4 milhões), Cariacica (R$ 255,2 milhões) e Presidente Kennedy (R$ 194,6 milhões) completam o top 5.



Um detalhe importante neste ranking. Entre os maiores recebedores de royalties do petróleo, apenas Presidente Kennedy, que faturou R$ 192 milhões, em 2025, figura entre os maiores investimentos. Marataízes, com 190,5 milhões, investiu R$ 30,2 milhões, e Itapemirim, com R$ 169,9 milhões de royalties, aportou R$ 12,1 milhões, um dos mais baixos do Espírito Santo.



"A redução dos gastos é um movimento que quase sempre acontece em princípio de mandato, mesmo que o prefeito tenha sido reeleito. Neste caso específico, mesmo com uma redução de quase 30% nos investimentos, eles se mantiveram acima dos R$ 3 bilhões, que é um patamar elevado observando a série histórica. Atribuo isto ao fato de o governo do Estado ter mantido o ritmo de repasses para as prefeituras, ficou em quase R$ 1 bi (R$ 927,4 milhões), o que é bem elevado", explicou Alberto Borges, economista e sócio da Aequus.



Borges, que já foi secretário da Fazenda de Vitória, no mandato de Luciano Rezende, faz um alerta aos mandatários. "A arrecadação como um todo, desde a pandemia, vem em uma crescente e isso beneficiou muito os municípios. Só que isso tem um limite, e a gente já começa a observar que a expansão das receitas já não está no mesmo nível de velocidade de anos atrás, portanto, os prefeitos deste novo mandato devem olhar com muito cuidado para as despesas, não pode deixar expandir demais, sob pena de governar sob alto risco de problemas fiscais logo adiante".



Ranking do investimento municipal no ano de 2025 (em R$):



1° Vitória: 708.880.546,60

2° Serra: 345.409.276,57

3° Vila Velha: 327.404.272,04

4° Cariacica: 255.211.505,78

5° Presidente Kennedy: 194.626.877,30

6° Viana: 83.569.675,55

7° Linhares: 75.410.716,39

8° Nova Venécia: 64.021.347,88

9° Colatina: 56.284.604,36

10° Cachoeiro de Itapemirim: 55.048.456,20

11° Aracruz: 44.471.638,86

12° Jaguaré: 32.441.302,35

13° Anchieta: 32.087.307,06

14° São Mateus: 31.949.378,20

15° Barra de São Francisco: 31.420.128,27

16° Iúna: 31.342.025,02

17° Marataízes: 30.288.731,97

18° Guarapari: 29.260.224,92

19° Alegre: 28.793.810,30

20° Pinheiros: 28.688.983,91

21° Vargem Alta: 27.988.272,95

22° Santa Maria de Jetibá: 26.444.972,78

23° Pedro Canário: 25.345.897,09

24° Marilândia: 25.272.244,52

25° Mimoso do Sul: 25.138.502,90

26° Baixo Guandu: 24.859.387,37

27° João Neiva: 23.854.128,29

28° Afonso Cláudio: 23.273.527,35

29° Muniz Freire: 21.746.579,05

30° São Roque do Canaã: 21.522.740,37

31° São Gabriel da Palha: 20.848.499,53

32° Brejetuba: 20.841.419,66

33° Sooretama: 20.400.312,17

34° Ibatiba: 20.275.158,98

35° Apiacá: 19.808.996,30

36° Boa Esperança: 19.042.866,86

37° Piúma: 18.278.861,74

38° Santa Teresa: 18.114.229,26

39° Venda Nova do Imigrante: 17.344.192,47

40° São Domingos do Norte: 17.248.221,48

41° Iconha: 16.841.925,34

42° Vila Valério: 16.339.931,53

43° Domingos Martins: 15.944.279,97

44° Castelo: 15.304.331,20

45° Águia Branca: 15.289.525,81

46° Conceição da Barra: 14.469.977,93

47° Alfredo Chaves: 14.278.966,66

48° Governador Lindenberg: 13.870.668,58

49° Água Doce do Norte: 13.720.489,63

50° Atílio Vivácqua: 13.371.257,19

51° Ecoporanga: 12.545.296,88

52° Vila Pavão: 12.448.008,06

53° Itapemirim: 12.106.101,28

54° Bom Jesus do Norte: 11.815.175,32

55° Montanha: 11.368.567,14

56° Irupi: 10.685.076,38

57° São José do Calçado: 10.634.167,03

58° Guaçuí: 10.499.240,94

59° Ponto Belo: 10.303.489,58

60° Rio Novo do Sul: 10.034.032,44

61° Jerônimo Monteiro: 9.427.403,51

62° Alto Rio Novo: 8.960.373,50

63° Marechal Floriano: 8.747.540,99

64° Pancas: 8.271.469,68

65° Itarana: 7.695.193,57

66° Itaguaçu: 7.232.703,11

67° Santa Leopoldina: 7.145.625,03

68° Mantenópolis: 6.108.914,51

69° Rio Bananal: 5.968.658,38

70° Laranja da Terra: 5.849.231,57

71° Dores do Rio Preto: 5.828.125,01

72° Fundão: 5.788.849,80

73° Conceição do Castelo: 5.737.946,41

74° Ibitirama: 5.654.284,72

75° Muqui: 5.114.516,93

76° Divino de São Lourenço: 5.052.445,02

77° Mucurici: 4.776.568,03

78° Ibiraçu: 4.245.098,25