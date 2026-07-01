Obras em cratera da BR 262 onde motociclista morreu começam após 3 meses

As obras para reparar a cratera aberta há mais de três meses na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, começam nesta quinta-feira (2). Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a empresa responsável iniciará a montagem do canteiro de obras.





A cratera foi aberta pelas fortes chuvas que atingiram o município em 19 de março. Menos de um mês depois, em 17 de abril, um motociclista morreu após cair no buraco. Na ocasião, o DNIT e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que o trecho estava devidamente sinalizado.





O DNIT não informou o prazo para conclusão das obras.