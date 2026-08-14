Incêndio atinge 40 hectares de vegetação em Marataízes

Um homem de 40 anos foi preso na quarta-feira (12), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por causa de um mandado de prisão relacionado a uma dívida de pensão alimentícia. Durante o cumprimento da ordem judicial, no bairro Sernamby, policiais encontraram com ele um revólver calibre .38, nove munições, drogas e R$ 29 mil em espécie.





Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que o homem estaria recolhendo dinheiro do tráfico em pontos de venda e distribuição de drogas em diferentes bairros da cidade e guardando os valores em casa.





O suspeito foi localizado em frente à residência. Questionado pelos policiais sobre as denúncias, ele negou que tivesse recebido dinheiro proveniente do tráfico e afirmou que havia guardado uma sacola para um conhecido, mas que não sabia o conteúdo.





Dentro da sacola, os policiais encontraram R$ 28 mil. Durante a busca pessoal, outros R$ 1 mil foram localizados, totalizando R$ 29 mil. Além do dinheiro, foram apreendidos um revólver calibre .38, nove munições intactas, uma porção de maconha e uma pedra de crack.





Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo pessoal. Também foi cumprido um mandado de prisão contra ele, expedido pela 3ª Vara Cível de São Mateus, relacionado a uma dívida de pensão alimentícia. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região, onde permanece à disposição da Justiça.